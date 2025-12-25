勢喜遊 & Yohji Igarashi、新曲「SUPERMARKET」配信リリース決定！公式YouTube開設＆MV公開も決定
勢喜遊 & Yohji Igarashiが、新曲「SUPERMARKET」を12月31日に配信リリースすることが決定。MVは、1月1日正午に公開される。
■ユニットの真骨頂となる楽曲
King Gnuのドラマー・勢喜遊と新しい学校のリーダーズへのリミックスでも注目を集めるYohji Igarashiによるユニット、勢喜遊 & Yohji Igarashi。
新曲「SUPERMARKET」は、フジロックでも披露された楽曲。ダブステップを基調としたトラックに肉体的なビートが映え、ユニットの真骨頂を見せる仕上がりとなっている。アートワークは前作に引き続き、盟友・Margtが制作を担当した。
また、1月1日には勢喜遊YouTubeオフィシャルチャンネルが開設されることも決定した。記念すべき1本目の動画は同日正午に「SUPERMARKET」のMVが公開される。
■勢喜遊 & Yohji Igarashi コメント
■リリース情報
2025.12.31 ON SALE
勢喜遊 ＆ Yohji Igarashi
DIGITAL SINGLE「SUPERMARKET」
■【画像】「SUPERMARKET」MV場面写真
■【画像】「SUPERMARKET」ジャケット写真
■関連リンク
King Gnu OFFICIAL SITE
http://kinggnu.jp/