「日経225ミニ」手口情報（25日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、1月限1953枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、12月25日の日経225ミニ期近（2026年1月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1953枚だった。
◯2026年1月限（特別清算日：1月9日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 1953( 1953)
SBI証券 1516( 928)
ソシエテジェネラル証券 906( 906)
楽天証券 1121( 467)
日産証券 128( 128)
松井証券 124( 124)
マネックス証券 98( 98)
三菱UFJeスマート 132( 84)
JPモルガン証券 68( 68)
フィリップ証券 24( 24)
インタラクティブ証券 8( 8)
岩井コスモ証券 2( 2)
ドイツ証券 2( 2)
◯2026年2月限（特別清算日：2月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 48( 48)
ソシエテジェネラル証券 45( 45)
SBI証券 45( 27)
楽天証券 50( 26)
マネックス証券 12( 12)
三菱UFJeスマート 17( 7)
フィリップ証券 5( 5)
JPモルガン証券 4( 4)
松井証券 4( 4)
インタラクティブ証券 3( 3)
日産証券 1( 1)
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 51481( 51481)
ソシエテジェネラル証券 25100( 25100)
SBI証券 27785( 11413)
松井証券 10125( 10125)
楽天証券 13719( 7307)
バークレイズ証券 4258( 4258)
JPモルガン証券 3508( 3508)
三菱UFJeスマート 4877( 2163)
日産証券 2117( 2117)
マネックス証券 1539( 1539)
ゴールドマン証券 1157( 1157)
ビーオブエー証券 1066( 1066)
みずほ証券 568( 568)
フィリップ証券 431( 431)
ドイツ証券 280( 280)
モルガンMUFG証券 260( 260)
BNPパリバ証券 249( 249)
インタラクティブ証券 184( 184)
広田証券 169( 169)
大和証券 106( 106)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース