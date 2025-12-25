「日経225ミニ」手口情報（25日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、1月限3005枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、12月25日の日経225ミニ期近（2026年1月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の3005枚だった。
◯2026年1月限（特別清算日：1月9日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 3005( 3005)
ソシエテジェネラル証券 1905( 1905)
SBI証券 1501( 717)
楽天証券 1052( 462)
松井証券 238( 238)
マネックス証券 153( 153)
三菱UFJeスマート 198( 134)
インタラクティブ証券 106( 106)
日産証券 103( 103)
フィリップ証券 35( 35)
立花証券 30( 30)
共和証券 10( 10)
ドイツ証券 3( 3)
岩井コスモ証券 2( 2)
バークレイズ証券 1( 1)
◯2026年2月限（特別清算日：2月13日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 239( 239)
楽天証券 168( 150)
ABNクリアリン証券 133( 133)
SBI証券 65( 27)
松井証券 18( 18)
マネックス証券 13( 13)
三菱UFJeスマート 12( 10)
立花証券 1( 1)
フィリップ証券 1( 1)
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 57149( 57149)
ソシエテジェネラル証券 35048( 35048)
SBI証券 28550( 15684)
松井証券 13958( 13958)
楽天証券 18448( 10252)
サスケハナ・ホンコン 7542( 7542)
バークレイズ証券 7188( 7188)
三菱UFJeスマート 7373( 4497)
マネックス証券 2349( 2349)
日産証券 2044( 2044)
広田証券 1554( 1554)
JPモルガン証券 1436( 1436)
みずほ証券 1391( 1384)
BNPパリバ証券 1337( 1337)
野村証券 1742( 1200)
モルガンMUFG証券 1153( 1146)
フィリップ証券 817( 817)
ゴールドマン証券 673( 673)
ビーオブエー証券 485( 485)
UBS証券 363( 363)
SMBC日興証券 492( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース