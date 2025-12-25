「TOPIX先物」手口情報（25日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、3月限5028枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、12月25日のTOPIX先物期近（2026年3月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の5028枚だった。
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 5028( 4472)
ソシエテジェネラル証券 3910( 3755)
バークレイズ証券 2598( 2598)
JPモルガン証券 1155( 998)
モルガンMUFG証券 950( 950)
ゴールドマン証券 1171( 815)
野村証券 781( 577)
SBI証券 464( 428)
サスケハナ・ホンコン 326( 326)
シティグループ証券 289( 289)
ビーオブエー証券 289( 266)
ドイツ証券 234( 234)
三菱UFJ証券 252( 220)
三菱UFJeスマート 243( 211)
広田証券 185( 185)
日産証券 150( 150)
大和証券 194( 139)
みずほ証券 138( 138)
SMBC日興証券 261( 89)
BNPパリバ証券 89( 89)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース