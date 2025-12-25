「日経225先物」手口情報（25日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、3月限4726枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、12月25日の日経225先物期近（2026年3月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の4726枚だった。
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 4726( 4554)
ソシエテジェネラル証券 2358( 2238)
サスケハナ・ホンコン 1139( 1139)
SBI証券 1112( 640)
バークレイズ証券 563( 535)
日産証券 485( 485)
野村証券 817( 446)
ドイツ証券 418( 418)
三菱UFJeスマート 425( 393)
JPモルガン証券 457( 372)
松井証券 339( 339)
モルガンMUFG証券 286( 286)
ゴールドマン証券 173( 156)
三菱UFJ証券 545( 145)
BNPパリバ証券 145( 145)
ビーオブエー証券 188( 131)
みずほ証券 178( 123)
マネックス証券 120( 120)
楽天証券 172( 106)
インタラクティブ証券 90( 90)
大和証券 102( 0)
シティグループ証券 60( 0)
SMBC日興証券 49( 0)
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 18( 18)
松井証券 8( 8)
ABNクリアリン証券 5( 5)
SBI証券 3( 3)
楽天証券 6( 2)
マネックス証券 2( 2)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース