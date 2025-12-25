新年の準備が進められています。新潟市の神社で来年の干支「午」がかかれた大きな絵馬がお披露目されました。



護国神社の社殿に掲げられたのは高さ2．7m、幅5．4mの絵馬。馬に乗った上杉謙信公が向かい合うように描かれていて、神社に奉納されている日本画をもとにデザインされました。



絵馬に書かれた四字熟語「萬燈照國」は「1人ひとりの願いが集まると、やがて社会全体を明るく照らす」という意味です。



■護国神社 木村正彦権禰宜

「馬という動物は前進する動物、皆様にとっても希望・夢がかなうような年になっていただければ」



大きな絵馬は来年1月末まで掲げられます。