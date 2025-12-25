BABYMETAL、初の日本ポップアップストア開催へ “特設投票所”も設置
BABYMETALが、結成15周年および2026年1月10日、11日に埼玉・さいたまスーパーアリーナで開催されるスペシャル公演『BABYMETAL WORLD TOUR 2025-2026 SPECIAL ARENA SHOW IN JAPAN LEGEND - METAL FORTH』を記念し、ポップアップストア『BABYMETAL FIRST EVER POP-UP IN TOKYO』を東京・渋谷のSHIBUYA TSUTAYAにて、2026年1月7日から13日まで開催する。
BABYMETALは過去にロンドンおよびロサンゼルスでポップアップストアを開催しているが、日本国内では今回が初めて。限定アイテムの販売も予定されており、商品ラインナップの詳細は後日発表される。また、同ポップアップストアで販売される音楽・映像作品を購入した来場者を対象に、商品ごとに異なる限定特典の配布も実施される。
さらに、ストア内に設けられる特設投票所では、『15 LEGEND SONGS TOURNAMENT FINAL ROUND』の開催が決定。これは、BABYMETAL公式インスタグラムで実施された投票企画を経て選ばれた上位30曲の中から、“伝説の15曲”を決定するファイナルラウンドとなる。対象商品の購入で1アイテムにつき1枚の投票券が配布され、投票期間は2026年1月7日から10日正午まで。最終結果は、1月10日、11日のさいたまスーパーアリーナ公演内で発表される。
■『BABYMETAL FIRST EVER POP-UP IN TOKYO』概要
開催期間：
2026年1月7日（水）15:00〜21:00
2026年1月8日（木）〜1月13日（火）10:00〜21:00
※最終日のみ20:00まで
開催場所：東京・SHIBUYA TSUTAYA 1F
■『15 LEGEND SONGS TOURNAMENT FINAL ROUND』
投票期間：2026年1月7日（水）〜1月10日（土）正午12:00
投票場所：東京・SHIBUYA TSUTAYA 1F 特設投票所
■『BABYMETAL WORLD TOUR 2025-2026 SPECIAL ARENA SHOW IN JAPAN LEGEND - METAL FORTH』
開催日時：
2026年1月10日（土）OPEN 16:00／START 17:30
2026年1月11日（日）OPEN 14:00／START 15:30
会場：埼玉・さいたまスーパーアリーナ
