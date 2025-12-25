『KAMINOGE』強いオンナが多数登場 表紙“ライバル”中邑真輔が描いた棚橋弘至【コンテンツ公開】
プロレスエンターテイメント書籍『KAMINOGE vol.163』（2026年1月5日発売・パワー社）の表紙とコンテンツが公開された。表紙は1月4日の東京ドーム大会で引退する新日本プロレスの棚橋弘至のイラストで、かつての棚橋のライバルである現WWEの中邑真輔が描いた。
【画像】Sareee軍団、暁千華、NOELなどが登場＝『KAMINOGE vol.163』誌面カット
誌面では、そんな棚橋へ中邑のほか柴田勝頼（AEW）、内藤哲也（LOS TRANQUILOS de JAPON）、鈴木みのる（フリー）の4人のライバルからメッセージが寄せられた。
今号には強いオンナが多数登場。10月に東京ドームで行われたオアシス来日公演のSPゲストを務めたロックバンド・おとぼけビ〜バ〜のあっこりん（ボーカル）とオーガナイザーの長州ちからが対談でかたりあった。
そのほか、“美尻のカリスマ”岡部友（ヴィーナスジャパン代表）、女子プロレス界からSareee×Chi Chi×叶ミクwith金原弘光、暁千華、さらに現役女子高生のRIZINファイター・NOELも登場する。
玉袋筋太郎の「変態座談会」ゲストは、『1・2の三四郎』『柔道部物語』をはじめとする多数の名作マンガを描いてきた漫画家・小林まこと氏。
レギュラー連載陣は、長州力、五木田智央、バッファロー吾郎A、プチ鹿島、斎藤文彦、兵庫慎司、吉泉知彦、椎名基樹、伊藤健一、ターザン山本。
【画像】Sareee軍団、暁千華、NOELなどが登場＝『KAMINOGE vol.163』誌面カット
誌面では、そんな棚橋へ中邑のほか柴田勝頼（AEW）、内藤哲也（LOS TRANQUILOS de JAPON）、鈴木みのる（フリー）の4人のライバルからメッセージが寄せられた。
そのほか、“美尻のカリスマ”岡部友（ヴィーナスジャパン代表）、女子プロレス界からSareee×Chi Chi×叶ミクwith金原弘光、暁千華、さらに現役女子高生のRIZINファイター・NOELも登場する。
玉袋筋太郎の「変態座談会」ゲストは、『1・2の三四郎』『柔道部物語』をはじめとする多数の名作マンガを描いてきた漫画家・小林まこと氏。
レギュラー連載陣は、長州力、五木田智央、バッファロー吾郎A、プチ鹿島、斎藤文彦、兵庫慎司、吉泉知彦、椎名基樹、伊藤健一、ターザン山本。