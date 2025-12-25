財務省は12月25日、国内において偽造の疑いがある「天皇陛下御在位60年記念1万円銀貨幣」が発見されたと発表しました。

独立行政法人造幣局が、偽造の疑いのある同貨幣300枚について鑑定を行ったところ、そのすべてが「偽造貨幣」であることが判明したとのことです。

今回見つかった偽造貨幣には、本物（真貨）と比べていくつかの違いがあるといいます。具体的には「光沢がない」「全体的に白っぽい」「表面がザラついて見える」「直径がやや小さい」といった特徴が確認されているとのこと。特に見た目の「白っぽさ」や表面の質感の違いが顕著であるようです。

財務省は、最近この貨幣を入手し、真偽に不安を感じる場合は、近くの警察または日本銀行まで知らせるよう呼びかけています。また、金融機関に対してもすでに当該偽造貨幣の特徴を周知し、警戒を強めているとのこと。

「天皇陛下御在位60年記念1万円銀貨幣」は、1000万枚が発行された記念銀貨。一般家庭で保管されているケースも多い硬貨として知られていますが、ネットオークション等での取引の際は十分にご注意ください。

