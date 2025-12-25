中国、学校は西洋の祭日ボイコット呼び掛けも大都市ではクリスマス祝う―シンガポールメディア

シンガポール華字メディアの連合早報は24日、中国について「学校は西洋の祭日をボイコットするよう呼び掛けているが、大都市では今も変わらずクリスマスが祝われている」とする記事を掲載した。

記事によると、北京のある幼稚園は23日、チャットアプリの公式アカウントを通じて、教員や園児の保護者に対し、「西洋の祭日ボイコット、私から始める」運動を呼び掛けた。同園は、クリスマスについて、西側諸国における重要な宗教的祭日だとし、過度に祝うようなことをしないよう求めた。

江西省吉安市のある小中学併設校も、西洋の祭日に関する贈り物、グリーティングカード、平和のリンゴの交換や、校内や教室内の飾り付け、クリスマスツリーやサンタ帽などの校内への持ち込みを禁止する通達を出した。

一方で、中国で「一線都市」と呼ばれる北京、上海、深セン、広州ではクリスマスのお祝いムードが今年も変わらず高まっている。北京中心部のショッピング街、三里屯では至る所にクリスマスツリーが飾られ、多くの店が消費者の購買意欲を高めるためにホリデーギフトボックスを販売している。上海の複合施設、嘉里中心のクリスマスマーケットは11月末に始まり、先週末は大勢の人でにぎわった。

記事は、エコノミスト・インテリジェンス・ユニット（EIU）のシニアエコノミスト、徐天辰（シュー・ティエンチェン）氏の話として、「今年の中国当局のクリスマスに対する姿勢は『支持しないがボイコットもしない』だ」と伝えた。（翻訳・編集/柳川）