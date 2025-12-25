King Gnuのドラマー・勢喜遊がYouTubeチャンネル開設へ 新ユニットMVを元日に公開
King Gnuのドラマー・勢喜遊による新ユニット「勢喜遊 ＆ Yohji Igarashi」が、新曲「SUPERMARKET」を大みそかに配信リリースすることが決定した。あわせて、2026年1月1日には勢喜のYouTubeオフィシャルチャンネルが開設され、ミュージックビデオが第1弾コンテンツとして公開される。
【写真】インパクト大！勢喜遊 & Yohji Igarashiのアーティスト写真
「勢喜遊 ＆ Yohji Igarashi」は、勢喜と、新しい学校のリーダーズへのリミックスなどで注目を集めるプロデューサー・Yohji Igarashiによるユニット。「SUPERMARKET」は、『FUJI ROCK FESTIVAL’25』でも披露された楽曲で、ダブステップを基調としたトラックに肉体的なビートが映える、ユニットの真骨頂ともいえる仕上がりとなっている。アートワークは、前作に引き続き盟友・Margtが担当した。
YouTubeチャンネルでの第1弾動画として、2026年1月1日正午に「SUPERMARKET」のミュージックビデオがプレミア公開される。
■勢喜遊 コメント
メリークリスマス！！
■Yohji Igarashi コメント
FRF’25でも披露したバンガーな1曲です。
あまり言葉で説明するのも野暮な曲なので、是非1度聴いてみてください。
