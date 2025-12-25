浜田雅功＆角田夏実、大阪出身アーティストと貴重3ショット→急きょロケ同行へ
パリ五輪の柔道女子48キロ級で金メダルを獲得した角田夏実が27日放送のMBSテレビ『ごぶごぶ』（後1：54〜 ※関西ローカル）に出演。ダウンタウン・浜田雅功、大阪出身の人気アーティストとともに大阪でロケを行う。
【動画】「でけ〜！」堺の世界遺産を訪れる角田夏実＆浜田雅功
浜田と相方、スタッフが五分五分の立場でロケを行う同番組。今回の相方は前回に引き続き、柔道家の角田。2021〜23年世界柔道選手権48キロ級3連覇達成、24年にパリ五輪・柔道48キロ級で金メダルを獲得するなど、48キロ級で世界のトップに君臨してきた日本女子柔道の実力者。
大阪で唯一世界遺産がある町・堺市にやってきた浜田と角田。なんでも角田は国内外の世界遺産を巡るのが趣味とのこと。さらに、「今、減量がないので好きな物を食べまくりたい」という角田の要望に応え、「“さかい遺産”爆食ツアー」と題し、大阪で唯一世界遺産がある町・堺市で行列のできる話題のグルメと大阪唯一の世界遺産を巡る。
2人が向かったのは堺東にある「九月八日」。ここは音楽デュオ・コブクロの黒田俊介がオーナーを務める大人気サンドイッチ店。飲食店の連続に「まだ食べるの？」と文句が止まらない浜田だが、店に入ると黒田の姿が。「本業が休みの時は基本店にいるんです」という黒田に「ほんまに？」と疑いの眼差しを向ける。そんな2人に「必殺の焼肉サンドです」とオーナー黒田直々にサンドイッチを提供する。
店を後にしようとしたところ、浜田から「黒田、この後のロケ一緒に行けへん？」とまさかの提案が飛び出し、急きょ黒田もロケに同行することに。黒田も加わり次に向かったのは大阪唯一の世界遺産「百舌鳥・古市古墳群」。しかし、ここで事件が発生する。
