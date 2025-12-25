この記事をまとめると ■911 GT3ツーリングをベースに90台限定モデル「F.A.ポルシェ」が登場 ■F.A.ポルシェ愛用車をモチーフに生誕90周年を記念した内外装を専用に仕立てる ■ゾンダーヴンシュ製作で5071万円となり世界的な争奪戦が予想される

価格も希少性も911シリーズ最高水準

ポルシェというブランドからニューモデルが誕生すると、まず大きな話題となるのは技術的な先進性と、それが実現する魅力的なパフォーマンスだろう。

1963年のIAA（フランクフルトショー）で発表された901型から、現在の992型に至るまで60年以上にもわたって進化を続けてきた911などは、まさにその象徴的な例といえるもの。フルモデルチェンジやマイナーチェンジのたびに、あるいはラインアップにニューフェイスが加わるたびに、世界中のファンは911の存在に常に熱い視線を注いできた。

だが、そのポルシェには、さらに見逃してはならないライバルに対してのアドバンテージがある。それは「プロダクトプランニング」、すなわち商品企画の素晴らしさだ。その特長がもっとも的確に表れているのは、やはり911の伝統はもちろん、そのなかで登場したアイコン的なモデルからインスピレーションを得たものや、それにさらに特別な価値を加えたリミテッドエディションの数々。

そしてポルシェから、先日もまたポルシェファンを魅了するじつに魅力的なモデルが発表された。911 GT3 ツーリングパッケージをベースに、わずか90台が製作される「911GT3 90 F.A.ポルシェ」がそれだ。

車名に添えられるF.A.ポルシェとは、ポルシェの創業者であるフェルディナンド・ポルシェの孫であり、のちに初代911や904、906、910といったモデルをデザインした、「フェルディナンド・アレクサンダー・ポルシェ」の名を、また90という数字は、氏が1935年12月11日生まれであり、存命であれば2025年が生誕90周年だったことを意味している。ポルシェはその誕生日にこのモデルを世界に向けて初公開したのだ。

901型911の世界観を専用内外装で表現

911GT3 90 F.A.ポルシェに採用されたエクステリアとインテリアは、いずれもフェルディナンド・アレクサンダー・ポルシェが1980年代にドライブしていた、オークグリーンンメタリックの901型911（Gシリーズ）をイメージしたものだ。

実際の製作はポルシェのカスタマイズ部門である「ゾンダーヴンシュ」によって行われ、エクステリアカラーには、このモデルのための専用色となる「F.A.グリーンメタリック」が採用されているほか、サテングロスブラックのセンターロック式スポーツクラシックホイールや、トランクリッド上のグリルには「90 F.A.ポルシェのロゴが入るゴールドバッジも備えられる。

インテリアはさらに魅力的なフィニッシュだ。トリュフブラウンのクラブレザーが使用されたキャビンは、エレガントでかつ高級なフィニッシュで、シートのセンターパートは、こちらも専用の「F.A.グリッド織りファブリック」で仕上げられる。

フェルディナンド・アレクサンダー・ポルシェの子息であるマルク・ポルシェによれば、その柄は父がもっとも気に入っていたジャケットのそれに等しいとのこと。この生地はグローブボックスやボードブリーフケース、「GT3」と「F.A.P.」の文字が背面に刺繍されたリヤシートアッセンブリーなどにも用いられる。

フェルディナンド・アレクサンダー・ポルシェのシグネチャーが入ったセンターコンソール上のバッジや、911のシルエットとともに、やはりシグネチャーと「ONE of 90」の刻印が施されたバッジ、そしてこちらはGT3 90 F.A.Pの文字が入るアルミニウム製の照明付きドアエントリーガード、ドアプロジェクターなども、このモデルに備わる特別な装備だ。

スポーツクロノストップウオッチのデザインは、フェルディナンド・アレクサンダー・ポルシェが個人的に使用していた、自らが立ち上げたデザインブランド、ポルシェデザインの「クロノグラフ1」の外観をベースとしたものに改められている。

前で触れたとおり、911GT3 90 F.A.ポルシェは90台が限定で製作される予定だが、そのなかの一台にはすでにオーナーが決まっている。それはマルク・ポルシェで、残りの89台は2026年4月からオーダーを開始し、オーナーはさらにこのモデルをゾンダーヴンシュで個性化することもできる。

参考までに日本市場で設定されているプライスは5071万円（消費税込み）。それは911シリーズでは最高の数字になるが、それでも89台のデリバリー枠をめぐっての争奪戦は、世界的にかなり激しいものになりそうだ。