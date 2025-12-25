『KING OF PRISM』10周年記念グッズほか新情報解禁 記念ビジュアル公開でシン＆ルヰ＆Over The Rainbowが祝福
『KING OP PRISM』シリーズ10周年を記念し、新たなビジュアルが公開された。2026年1月9日より全国の劇場にてシリーズ4作品の上映を行う『10th Anniversary▽Week』（▽＝ハートマーク）の期間中、このビジュアルを使用した入場者特典が配布されるほか、10周年記念グッズが販売される。
【画像】『KING OP PRISM』シリーズ10周年記念グッズラインナップ
10周年記念ビジュアルは、これまで作品を応援してきたすべての人への感謝のメッセージとともに、シリーズ1作目となる『KING OF PRISM by PrettyRhythm』のサウンドトラックCDジャケットイラストをオマージュしたものに。一条シン、如月ルヰ、神浜コウジ、速水ヒロ、仁科カヅキがそれぞれペンライトや映画館にまつわるアイテムを手に持った姿が描かれ、作品を愛し、応援し続けたファンや、本シリーズに欠かせない要素である”応援上映”の鑑賞スタイルを盛り上げた全国劇場への10年分の感謝が込められた。
なお、本ビジュアルを使用した入場者特典「10周年記念ビジュアルポストカード」が、『-10th Anniversary▽Week- シリーズ上映」で配布される予定。
あわせて販売される10周年記念グッズは、10周年記念ビジュアルを使用したアイテムに加え、最新作である『KING OF PRISM-Your Endless Call-み〜んなきらめけ！プリズム☆ツアーズ』に登場する法月仁・氷室聖・黒川冷・山田リョウのCGイラストが使用されたグッズを商品化。さらに復刻パンフレットや「KING OF PRISM by PrettyRhythm」の前売券イラストを使用したアイテムなど、キンプリの軌跡と現在地を楽しめるラインナップとなる。販売劇場等の詳細は後日発表となる。
本シリーズは、1作目である劇場版『KING OF PRISM by PrettyRhythm』の公開日である16年1月9日から26年1月9日で10周年を迎える。プリズムショーに魅了された個性豊かな男の子たちが、観客をもっともトキめかせる“プリズムスタァ”を目指してさまざまな試練や困難に立ち向かっていくストーリー。テレビアニメ『プリティーリズム・レインボーライブ』（13〜14年放送）のスピンオフとして劇場版『KING OF PRISM by PrettyRhythm』（16年1月9日公開）から始まった人気の劇場アニメシリーズで、「応援上映」という独特の鑑賞スタイルが話題を呼び、応援上映の火付け役となった。
6月27日より全国公開されている最新作『KING OF PRISM-Your Endless Call-み〜んなきらめけ！プリズム☆ツアーズ』では“”プリティーシリーズ”から作品の垣根を越えて“”プリティーボーイズ”が登場し、タイムマシンで時間や世界を飛び超えてさまざまな新作プリズムショーを披露。8月22日よりSCREENX・4DX・ULTRA 4DX版での上映が開始され、累計で興行収入11億円を突破。シリーズ歴代最高興行収入記録を更新し、観客動員数は58万人を突破した。
