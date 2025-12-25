【MステSUPER LIVE】Vaundy、披露楽曲についてコメント 自身が監督したMVに「佐藤健さんに出演いただいて新たな挑戦ができた」
あす26日に生放送されるテレビ朝日系音楽番組『ミュージックステーション SUPER LIVE 2025』（後4：30〜後11：10）に出演するVaundyからコメントが到着した。
同番組では、今年も豪華アーティストが千葉・幕張メッセとテレビ朝日に集結。再放送なし、見逃し配信もなしの“この日限りの白熱の生ライブ”を、6時間40分の生放送で届ける。
「僕にはどうしてわかるんだろう」と「怪獣の花唄」を披露するVaundyは、楽曲について「『僕にはどうしてわかるんだろう』は、自分でMV監督した楽曲のひとつ。佐藤健さんに出演いただいて、超常現象をアクションで表現したり、新たな挑戦ができてとても楽しかったです。『怪獣の花唄』はライブで盛り上がる曲を作ろうと思って19歳の時に作った曲。カラオケやライブでたくさんの人に歌ってもらえる曲に成長したのはうれしいです」とコメントを寄せた。
そして、約14年ぶりに再始動したレミオロメンテレビ初歌唱、来年6月での解散を発表したSHISHAMOのスーパーライブラスト出演にも注目。VTR企画ではアーティストが選ぶ「最強冬うた名曲ランキング」を貴重映像とともに届ける。
