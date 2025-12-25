【MステSUPER LIVE】Perfume、未発表の披露楽曲についてコメント「これを披露する時は“本気Perfume”です（笑）」
あす26日に生放送されるテレビ朝日系音楽番組『ミュージックステーション SUPER LIVE 2025』（後4：30〜後11：10）に出演するPerfumeからコメントが到着した。
【一覧】超豪華！『MステSUPER LIVE 2025』出演アーティスト全65組
同番組では、今年も豪華アーティストが千葉・幕張メッセとテレビ朝日に集結。再放送なし、見逃し配信もなしの“この日限りの白熱の生ライブ”を、6時間40分の生放送で届ける。
「Mステ×Perfumeスペシャルステージ」と題し、コールドスリープ前ラストのMステパフォーマンスを魅せるPerfumeは、披露する楽曲について「海外のフェスでも人気のパフォーマンス」（かしゆか）、「私たちもテンションのあがる、ライブで肝となる曲」（のっち）、「これを披露する時は、“本気Perfume”です(笑)」（あ〜ちゃん）とコメント。
コールドスリープ前ラストとなるMステスーパーライブ出演にのっちは「何度も出演させていただき、感謝の気持ちでいっぱいです。毎回共演者のパフォーマンスを目の前で見て刺激をもらえたことも贅沢な経験でした」と振り返り、「ずっとお世話になった方々に見守られて、ラストを飾れるのは本当にありがたいことです。また新しい挑戦を経て新しい生放送を一緒に体感できること楽しみにしています」とメッセージを寄せた。
