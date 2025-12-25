『今日好き』人気女子メンバーが魅惑のサンタコスを披露。彼女の姿に彼氏が「めっちゃかわいい」などとメロメロになっていた。

【映像】美脚すらり！可愛すぎるサンタコス姿の彼女たち（全身姿も）

ABEMAにて12月24日（水）に放送された『すーぱーのびしろたいむ by 今日、好きになりました。（略称：すぱのび・今日好き）』#35では、『今日好き』で誕生したカップルによるクリスマス企画が実施された。

この企画に参加したのはマクタン編で成立したかなと（河村叶翔）＆りのん（相塲星音）のかなりのカップル。そして夏休み編2025で成立したりのん（多田梨音）＆きんご（内田金吾）のきんりのカップル。

さらに卒業編2025 in シンガポールで成立したメガン（夏川メガン）＆そうま（阿部創馬）のそうめがカップル。最後にチェンマイ編で、カップルになったばかりのゆま（谷村優真）＆しゅん（倉澤俊）のしゅんゆまカップルだ。

この4組が、男子が手作り料理を作って対決する企画、その名も「Christmas 彼ごはん対決」を繰り広げた。

今回、女子メンバーはサンタコスで参加。『今日好き』の見届け人を務める大友花恋が仕切り役として参加したが、「どうですか、メンズ。女子のサンタコスを見て？」と聞くと、きんごは「似合ってますね」と彼女の姿にうっとり。かなとも「かわいい」とその姿を称賛していた。

付き合いたてのしゅんはゆまに対して「めっちゃかわいい。俺もしたい」と力を込めて伝えた。そんな中でゆまが「旅をしている時も、“一緒にサンタコスをしてくれる彼氏を見つけるぞ”と気合いを入れていたんです」と明かすと、しゅんは「（男性用のサンタコスを）買ってきてもらっていいですか？」とスタッフに対しまさかのリクエスト。あまりの彼女思いのしゅんの姿に現場は笑い声に包まれていた。

