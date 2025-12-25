【MステSUPER LIVE】Snow Manからコメント到着「5周年にふさわしい活動ができた」 デビュー曲＆今年の大ヒット曲を披露
あす26日に生放送されるテレビ朝日系音楽番組『ミュージックステーション SUPER LIVE 2025』（後4：30〜後11：10）に出演するSnow Manからコメントが到着した。
【一覧】超豪華！『MステSUPER LIVE 2025』出演アーティスト全65組
同番組では、今年も豪華アーティストが千葉・幕張メッセとテレビ朝日に集結。再放送なし、見逃し配信もなしの“この日限りの白熱の生ライブ”を、6時間40分の生放送で届ける。
今年デビュー5周年の記念イヤーを過ごしたSnow Manは、デビュー曲である「D.D.」と、今年大ヒットした「カリスマックス」を披露する。メンバーはこの1年を振り返り、「今年は5周年という言葉にふさわしい活動ができたかなと思います。まだ今年終わってないですが、この熱量のまま、来年もいい年で過ごせたらと思います」と渡辺翔太。深澤辰哉も「たくさんの初めてのことをさせてもらって、とてもあっという間で充実した一年でした。これからも多くの人に笑顔を届けていけるように頑張りたいと思います」と意気込み。
向井康二も「5周年はたくさんライブをやらせていただきました！夢でもあった国立競技場で自分たちのライブができたのが本当にうれしくて、来年もグループを盛り上げてファンと楽しい時間を過ごしたいなと思います」と喜びと充実感あふれるコメントを寄せた。
【一覧】超豪華！『MステSUPER LIVE 2025』出演アーティスト全65組
同番組では、今年も豪華アーティストが千葉・幕張メッセとテレビ朝日に集結。再放送なし、見逃し配信もなしの“この日限りの白熱の生ライブ”を、6時間40分の生放送で届ける。
今年デビュー5周年の記念イヤーを過ごしたSnow Manは、デビュー曲である「D.D.」と、今年大ヒットした「カリスマックス」を披露する。メンバーはこの1年を振り返り、「今年は5周年という言葉にふさわしい活動ができたかなと思います。まだ今年終わってないですが、この熱量のまま、来年もいい年で過ごせたらと思います」と渡辺翔太。深澤辰哉も「たくさんの初めてのことをさせてもらって、とてもあっという間で充実した一年でした。これからも多くの人に笑顔を届けていけるように頑張りたいと思います」と意気込み。
向井康二も「5周年はたくさんライブをやらせていただきました！夢でもあった国立競技場で自分たちのライブができたのが本当にうれしくて、来年もグループを盛り上げてファンと楽しい時間を過ごしたいなと思います」と喜びと充実感あふれるコメントを寄せた。