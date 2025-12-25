【MステSUPER LIVE】timelesz8人からコメント到着 京セラドームから中継で2曲披露「8人の“家族感”に注目して」
あす26日に生放送されるテレビ朝日系音楽番組『ミュージックステーション SUPER LIVE 2025』（後4：30〜後11：10）に出演するtimeleszからコメントが到着した。
【一覧】超豪華！『MステSUPER LIVE 2025』出演アーティスト全65組
同番組では、今年も豪華アーティストが千葉・幕張メッセとテレビ朝日に集結。再放送なし、見逃し配信もなしの“この日限りの白熱の生ライブ”を、6時間40分の生放送で届ける。
timeleszは、京セラドーム大阪から中継で出演。「レシピ」と「Rock this Party」の2曲を披露する。「Rock this Party」について原嘉孝は「新体制となった8人の初リリース曲のパフォーマンスを心から楽しんでいる僕らの姿を見ていただけたらと思います。サビの後半の振り付けはみなさんも一緒に踊れる手ぶりになっているのでぜひ踊ってほしいです」とコメント。
篠塚大輝は「家族のように力を合わせて8人で頑張ります。一体感のあるパフォーマンスにご期待ください」といい、佐藤勝利も「8人の“家族感”に注目してほしいです」と呼びかける。橋本将生は「サビのGotta Rock this Party の部分の真似しやすい振り付けがポイントです」とパフォーマンスの見どころを語った。
一方、自身の主演ドラマ主題歌だった「レシピ」の振り付けも担当した松島聡は、「“１人よりも誰かと一緒に踊ることで素敵に見える振り付け”を意識して制作しました」と話し、「メンバー同士が家族のように絡んでいる瞬間を見ていただきたいです」とコメント。猪俣周杜も「聡くんが作ってくれたサビの振りをテレビの前の皆さんと一緒に踊りたいです」と期待を込めた。
菊池風磨が「京セラドームという大きなステージで、グループとして成長した姿をお見せしたいです」と意気込むと、寺西拓人も「新体制になってからもうすぐ1年が経ちますが、8人体制としての成長を感じていただけたらうれしいです」と呼びかけた。
【一覧】超豪華！『MステSUPER LIVE 2025』出演アーティスト全65組
同番組では、今年も豪華アーティストが千葉・幕張メッセとテレビ朝日に集結。再放送なし、見逃し配信もなしの“この日限りの白熱の生ライブ”を、6時間40分の生放送で届ける。
timeleszは、京セラドーム大阪から中継で出演。「レシピ」と「Rock this Party」の2曲を披露する。「Rock this Party」について原嘉孝は「新体制となった8人の初リリース曲のパフォーマンスを心から楽しんでいる僕らの姿を見ていただけたらと思います。サビの後半の振り付けはみなさんも一緒に踊れる手ぶりになっているのでぜひ踊ってほしいです」とコメント。
一方、自身の主演ドラマ主題歌だった「レシピ」の振り付けも担当した松島聡は、「“１人よりも誰かと一緒に踊ることで素敵に見える振り付け”を意識して制作しました」と話し、「メンバー同士が家族のように絡んでいる瞬間を見ていただきたいです」とコメント。猪俣周杜も「聡くんが作ってくれたサビの振りをテレビの前の皆さんと一緒に踊りたいです」と期待を込めた。
菊池風磨が「京セラドームという大きなステージで、グループとして成長した姿をお見せしたいです」と意気込むと、寺西拓人も「新体制になってからもうすぐ1年が経ちますが、8人体制としての成長を感じていただけたらうれしいです」と呼びかけた。