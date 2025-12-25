大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）のサントリーサンバーズ大阪は25日（木）、2026年2月28日（土）と3月1日（日）にAsue アリーナ大阪で行われるSVリーグ男子第15節 ヴォレアス北海道戦に、スペシャルゲストが登場することを発表した。

『YATTE MINAHARE FES』と題して開催されるこの試合。2月28日（土）のGAME1に歌手の愛内里菜さんが、3月1日（日）のGAME2に同じく歌手のMay J.さんが出演することが決定した。

2000年にデビューした愛内さん。2003年にはNHK紅白歌合戦に初出場を果たした。近年はライブやイベント、各種メディア出演など活動の場をアジア地域にも広げている。アニメ「名探偵コナン」のオープニングテーマをはじめ、数々のテレビやゲーム、映画等でタイアップを獲得し、その数は計50曲にのぼる。試合当日は、ハーフタイムショーと試合後のスペシャルライブに出演する予定だ。

一方、2006年にメジャーデビューしたMay J.さんは、2014年にディズニー映画「アナと雪の女王」の日本版主題歌（エンドソング）を担当したことで知られ、同年に紅白歌合戦へ初出場を果たした。カバーアルバムは累計100万枚を超える大ヒットを記録しており、現在はテレビやラジオ、舞台、YouTubeなど幅広い分野で活躍している。試合当日は、ハーフタイムショーでのスペシャルライブが予定されている。