¡¡ABEMA¥Ó¥Ç¥ª¸ÂÄêÇÛ¿®¤Î¡ØÀ¤³¦¤Î²Ì¤Æ¤Ë¡¢¤¯¤ë¤ÞÃÖ¤¤¤Æ¤¤¿¡Ù¤Ë¤Æ¡¢ÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¤Î¤¯¤ë¤Þ¤È¤Ò¤í¤æ¤¤¬¡¢Æ±¹Ô¤¹¤ëÂçÁ°¥×¥¸¥ç¥ë¥¸¥ç·òÂÀ¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤ËÂÐ¤·¡¢¥×¥í¤È¤·¤Æ¤Î³Ð¸ç¤òÌä¤¦¡Ö¥¬¥ÁÀâ¶µ¡×¤ò·«¤ê¹¤²¤ë°ìËë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Î¹¤Î½ªÈ×¡¢Åì½Ð¾»Âç¤Îµï»Ä¤ê¤ò½ä¤ëµÄÏÀ¤ÎÃæ¤Ç¡¢Æó¿Í¤Î±Ô¤¤¸ÀÍÕ¤¬ÂçÁ°D¤ËÆÍ¤»É¤µ¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¤¯¤ë¤Þ¤Ë¥¬¥ÁÀâ¶µ¤µ¤ì¤¿ÈÖÁÈ¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼
¡¡¥Ö¡¼¥¿¥ó¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ÇÎ¹¤ÎºÇ½ªÌÜÅªÃÏ¤òÏÃ¤·¹ç¤¦Ãæ¡¢¤¯¤ë¤Þ¤È¤Ò¤í¤æ¤¤Ï¡ÖM-1¤Îµ¼Ô²ñ¸«¡×¤Ê¤É¤Î»Å»ö¤Î¤¿¤á¡¢2Æü¸å¤Î23Æü¤Ëµ¢¹ñ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£°ìÊý¤Ç¡¢28Æü¤Þ¤Ç¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤¬¶õ¤¤¤Æ¤¤¤ëÅì½Ð¤òµï»Ä¤é¤»¤ë¤«¤É¤¦¤«¡¢ÂçÁ°D¤ÏÈ½ÃÇ¤ò·è¤á¤«¤Í¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¼Ñ¤¨ÀÚ¤é¤Ê¤¤ÂÖÅÙ¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤ËÂÐ¤·¡¢¤Ò¤í¤æ¤¤Ï¡Öµ¢¤ê¤¿¤¤¤Î¡ª¡©¡×¤È¼ÁÌä¡£ÂçÁ°D¤¬¡Ö¤¤¤ä¡¢°ã¤¦°ã¤¦¡Ä¡Ä¡×¤ÈÈÝÄê¤¹¤ë¤â¡¢¸½ºß¡¢²È¤ò°ú¤Ê§¤¤ÊÔ½¸¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Èà¤Î¶¶ø¤òÃÎ¤ë¤Ò¤í¤æ¤¤Ï¡¢¡Ö²È¤â¤Ê¤¤¤¯¤»¤Ëµ¢¤ê¤¿¤¤¤Î¡©¡×¤ÈÍÆ¼Ï¤Ê¤¯ÄÉµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¤Ò¤í¤æ¤¤Î¸ÀÍÕ¤ò°ú¤·Ñ¤°¤è¤¦¤Ë¡¢¤¯¤ë¤Þ¤â¡Ö±é½Ð²È¤È¤·¤Æ¤ÎÀÕÇ¤¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥À¥á½Ð¤·¡£±é¼Ô¤Ç¤¢¤ëÅì½Ð¤Ë¡Ö»Ä¤ë¤«µ¢¤ë¤«¡×¤ÎÈ½ÃÇ¤ò°Ñ¤Í¤è¤¦¤È¤¹¤ëÂçÁ°D¤Î»ÑÀª¤ò¡Ö¤³¤Ã¤Á¤Î¤»¤¤¤Ë¤¹¤ë¸À¤¤Êý¤ò¿¿¤óÃæ¤Ç¼è¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¸·¤·¤¯»ØÅ¦¡£¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Ê¤é¼þ°Ï¤Ëµ¤¤ò¸¯¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤ÎÍßË¾¤ò¤µ¤é¤±½Ð¤¹¤Ù¤¤À¤ÈÀâ¤¤¤¿¡£
¡Ö¡ØÃ¯¤ËÌÂÏÇ¤«¤±¤Æ¤â¤ä¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¤è¡ª ¼«Ê¬¤¬°ìÈÖ¤ª¤â¤·¤ì¤¨¤Ã¤Æ»×¤¦¤â¤Îºî¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢°ìÀÚ¤Î±óÎ¸¤Ê¤ó¤«¼Î¤Æ¤Þ¤·¤ç¤¦¤è¡ª¡×¡Ê¤¯¤ë¤Þ¡Ë
¡¡¤µ¤é¡¢¤¯¤ë¤Þ¤Ï¡Ö¡Ø·è¤á¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤«¤éÆ¨¤²¤Ê¤¤¿Í¤Ï¡¢ÀÕÇ¤¤«¤éÆ¨¤²¤é¤ó¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£ ¼«Ê¬¤¬±é½Ð¤¹¤ëÀÕÇ¤¡¢¥×¥í¤È¤·¤Æ¤Îââ»ý¤Ç¤¹¤è¡×¤È¡¢¥×¥í¤È¤·¤Æ¤Î»ÑÀª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆó¿Í¤«¤é¤ÎÇ®¤¤¼¸Ó£·ãÎå¤ò¼õ¤±¡¢ÂçÁ°D¤Ï¤Ä¤¤¤Ë¡Ö»Ä¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È·è°Õ¡£
¡¡¤Þ¤À²¿¤¬»£¤ì¤ë¤«¸«¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ÈÀµÄ¾¤ÊÉÔ°Â¤òÅÇÏª¤¹¤ëÂçÁ°D¤ËÂÐ¤·¡¢Åì½Ð¤Ï¾Ð´é¤Ç±¦¼ê¤òº¹¤·½Ð¤·¡Ö¹Ô¤³¤¦¤¼¡ª¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯°®¼ê¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¡£¤½¤Î¸÷·Ê¤Ë¤¯¤ë¤Þ¤Ï¡Ö¤Û¤é¡ª ¤³¤ó¤Ê¿Í¤Ê¤ó¤«¤¤¤Ê¤¤¤ó¤À¤«¤é¡ª ¥Ñ¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¿Í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÇú¾Ð¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¼«Ê¬¤Î°Õ»Ö¤òÂ÷¤·¤¿ÁêËÀ¤¿¤Á¤Î»Ñ¤ËËþÂ¤²¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£