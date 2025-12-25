ヴォレアスが年内最後のHGで来場者全員にオリジナルハリセンを配布

24日（水）、大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）のヴォレアス北海道が、27日（土）と28日（日）に北海きたえーるで開催されるSVリーグ男子第8節の東レアローズ静岡戦で、オリジナルハリセンを配布することを発表した。クラブ公式サイトが伝えている。

来場者全員に配布されるオリジナルハリセンは、チームのオフィシャルトップパートナーであるリクルートスタッフィングが撮り下ろした、選手やマスコットキャラクター「ヴォレ」の写真を使用。2日間で異なるデザインのハリセンが用意されるという。

また、この試合はバスケットボールのBリーグに所属するレバンガ北海道と​の共同開催になっており、​会場には昨季の共同開催でも人気だった、両クラブのファンやサポーターが楽しめる特別な企画「がんばれ！がんばる！応援団オリジナルプリントシール」も登場する。

他にも、応援メッセージを投稿した方を対象とした選手の私服姿を写したスマホ待受画像のプレゼント企画や、ヴォレアスの応援ダンス「BITE!DANCE」のスペシャルバージョンを​試合開始前に披露するなど、年末の試合を彩るに相応しいイベントが盛りだくさんだ。