東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝＝読売新聞社共催）を主催する関東学生陸上競技連盟は２５日、これまで５年に１回だった記念大会の頻度を４年に１回へ変更し、その際は全国の大学が予選会に参加可能とすることを発表した。

次の記念大会は２０２８年１月に開催予定の第１０４回大会とし、その後は夏季五輪開催年に実施する。

箱根駅伝は従来、関東学連加盟校のみが参加資格を持つ。今後の記念大会では、関東以外の大学でも予選会を突破すれば本選にも出場できるほか、関東学生連合チームに代えて日本学生選抜チームを編成し、関東以外の落選校の選手でも基準を満たせば選出される。

関東学連・駅伝対策委員長の原晋・青学大監督は「箱根駅伝にチャレンジしたいという地方の大学が増えれば、微力ながらでも地方創生につながる。箱根を目指したいという人材が増え、結果的に日本長距離界の発展に寄与する」と語る。

また、関東学連は２８年大会以降、出走チーム数を３校増やすと発表した。通常大会は現在の２１チーム（オープン参加の関東学生連合チーム含む）から２４チームに増加。記念大会はこれまで通り２校増枠となるため、２６チームが出走する。