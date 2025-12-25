2026年1月2、3日に行われる箱根駅伝。前回大会18位の山梨学院大学は山のスペシャリスト・弓削征慶選手（4年）を中心にシード権を目指します。

来年102回目を迎える今大会、山梨学院大学は予選会3位で6年連続39回目の本戦出場を決めました。

「走るところがそこしかない」5区への熱い思いを語る弓削キャプテン

注目はチームの主将を務める弓削選手。10月の予選会では平地の走力では仲間に勝てなかったことでメンバー外に。それでもチーム内で山上りは別格の評価を受けます。指揮を務める大粼悟史監督は「選手としての私の印象はやっぱり『上り』ですよね。（坂を）一人だけ段違いで上っていってみんなを突き放していきます」と絶賛しました。

そんな山上りのスペシャリストは2年連続で5区を駆け上り、前回の101回大会では1時間12分3秒で区間8位を記録。最後の箱根路でも走り慣れた5区を希望し、「走るところがそこしかないので、誰にも譲りたくない気持ちはありますし、チームのために結果を残したいって気持ちはすごくあります」と自信。動かざること山の如く、固い信念で山の将軍になります。

寮では100回大会で2区を走った留学生のブライアン・キピエゴ選手（3年）との相部屋の弓削選手。「困ったことがあったら色々と陸上や練習のことで相談に乗ってくれる」と後輩のブライアン選手へコメントすると、今度は「弓削はナイスボーイ。親切」と返され、お互いに信頼がうかがえます。

また、キャプテンの部屋の壁には「百折不撓」と座右の銘のように書かれた紙が。祖母からもらったものと言い、文字の意味を聞かれると「いや分かんないです」と本人は意味を分かっていない様子に周囲の笑いを誘います。「失敗してもくじけず困難に立ち向かうこと」という意味と知ると、「多分高校の時とかケガが多くていっぱい失敗したので、それで書いたのかな」と祖母から贈られた言葉の意図を考えました。

不屈のキャプテンを中心に、10大会ぶりのシード権へ闘志を燃やします。