¡¡¡ÚABC¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÃµÄå¡ª¥Ê¥¤¥·¥ç¥¹¥¯¡¼¥×¡Û2025Ç¯¥é¥¹¥È¤Î¥Ê¥¤¥·¥ç¥¹¥¯¡¼¥×¤òÇ¤¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿ABC¥Æ¥ì¥Ó¤ÎN°æ¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ä¤¤¤Ë»ä¤ÎÂç¹¥¤¤Ê»þ´ü¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡ª¤Ò¤¿¤¹¤é¥Æ¥ì¥Ó¤ò¤Ä¤±¤Æ²á¤´¤¹Ç¯ËöÇ¯»Ï¤ÏÆÃÈÖ¥é¥Ã¥·¥å¡£¡ÖÆÃÈÖ¤¬Â¿¤¹¤®¤Æ¡¢¤É¤ì¤ò¸«¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤ó¡ª¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ë¿·Ç¯¤À¤«¤é¤³¤½¸«¤Æ¤Û¤·¤¤ÈÖÁÈ¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡ª
¡¡2026Ç¯1·î4Æü(Æü)¸á¸å0»þ55Ê¬¡Á1»þ55Ê¬(ABC¥Æ¥ì¥Ó/¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÎóÁ´¹ñ¥Í¥Ã¥È)ÊüÁ÷¤Î¡ÖÅìÌî¹¬¼£¤Ï°Ü½»¤·¤¿¤¤¡×¡£
¡¡ÅÔ²ñ¤òÎ¥¤ì¤Æ¿´²º¤ä¤«¤ËÊë¤é¤·¤¿¤¤ÅìÌî¹¬¼£¤µ¤ó¡Ê58¡Ë¤¬¡¢ÍýÁÛÅª¤Ê±Ê½»¤ÎÃÏ¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤Ù¤¯¡¢Á´¹ñ¤Î¸õÊäÃÏ¤òË¬¤Í¤ëÎ¹¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇËÌ³¤Æ»ÊÌ³¤Ä®¤òÈéÀÚ¤ê¤ËÁ´¹ñ7¥«½ê¤ò½ä¤ê¤Ê¤¬¤é¤â ¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Î¿µ½Å¤µ¤ËÁ´¤Æ¤Î°Ü½»¤ò¡ÖÊÝÎ±¡×¡Ä¡£¤½¤ó¤ÊÅìÌî¤µ¤ó¤¬º£²ó¡¢8¥«½êÌÜ¤Î¸õÊäÃÏ¤È¤·¤Æ¾è¤ê¹þ¤ó¤À¤Î¤ÏÄ¹Ìî¸©º´µ×»Ô¤Ç¤¹¡ª
¡¡¿Íµ¤¤Î·Ú°æÂô¤Î¤¹¤°ÎÙ¤Ç¡¢¿·´´Àþ¤Ê¤éÅìµþ¤«¤éÌó70Ê¬¡£¡ÖÅÔ²ñ¤ÎÊØÍø¤µ¤â¡¢Âç¼«Á³¤ÎÌþ¤·¤âÎ¾Êý¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÍßÄ¥¤ê¤Ê´ê¤¤¤ò³ð¤¨¤ë¤³¤Î³¹¤ò¡¢ÈÖÁÈÌ¾Êª¡¢³¤Î´é¤ò¤·¤¿°ÆÆâ¿Í¡È¤ª¤»¤Ã³P¡É¤¬¤ª¥¹¥¹¥á¤Î¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò¥Ê¥Ó¥²¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£Í¾ÃÌ¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï¤³¤Î¤ª¤»¤Ã³¤µ¤ó¡¢2ÂåÌÜ¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡Ê¤ª¤»¤Ã³¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ë¡£µ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¿Êý¡¢¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¤«¡Ä??
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¼Â¤Ï¤³¤ÎÈÖÁÈ¤ÏÃ±¤Ê¤ëÎ¹¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤¿¡Ö°Ü½»¤Î¶µ²Ê½ñ¡×¤Î¤è¤¦¤ÊÈÖÁÈ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡ª»ä¤¬¤³¤³¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¦¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò3¤Ä¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡Ö¤ª¶â¡×¤È¡Ö½»¤Þ¤¤¡×¤Î¥¬¥Á¾ðÊó¤òÆþ¼ê¤Ç¤¤ë
°Ü½»¤Ã¤ÆÆ´¤ì¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢·ë¶É¡Ö¤¤¤¯¤é¤«¤«¤ë¤Î¡©¤É¤ó¤ÊÊë¤é¤·¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¡©¡×¤¬°ìÈÖÉÔ°Â¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ï¡¢º´µ×»ÔÆÈ¼«¤ÎÊä½õ¶âÀ©ÅÙ¤Ê¤É¡¢¹ÔÀ¯¤¬¤É¤ì¤À¤±ËÜµ¤¤Ç°Ü½»¼Ô¤ò¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤âÅ°ÄìÄ´ºº¤·¤Þ¤¹¡£Ì´Êª¸ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¥·¥Ó¥¢¤Ê¿ô»ú¤ÎÏÃ¤âÊ¬¤«¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹(¾Ð¤¤)¡£
¡¡¢ÀèÇÚ°Ü½»¼Ô¤Î¡ÖËÜ²»¡×¤òº¬ËÙ¤êÍÕ·¡¤ê
Åìµþ¤«¤éU¥¿¡¼¥ó°Ü½»¤·¤Æ¥Õ¥ì¥ó¥Á¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ò±Ä¤àÉ×ºÊ¤Î¤´¼«Âð¤òË¬Ìä¤·¡¢¤ª¶â¤«¤é¤´¶á½êÉÕ¤¹ç¤¤¤Î¼ÂÂÖ¤Þ¤ÇÅìÌî¤µ¤ó¤¬Ê¹¤¤Þ¤¯¤ê¤Þ¤¹¡£¥¥é¥¥é¤·¤¿ÌÌ¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡Ö°Ü½»¤Î¥ê¥¢¥ë¡×¤ÏÉ¬¸«¤Ç¤¹¡£
¡¡£ÅìÌî¤µ¤ó¤ÎËÜµ¤¤¹¤®¤ë°Ü½»¥â¡¼¥É
¤³¤ì¤Þ¤ÇÁ´¹ñ7¥«½ê½ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¤¤¤Þ¤À¤ËÅú¤¨¤¬¡ÖÊÝÎ±¡×¤Ê¤Î¤Ï¡¢ÅìÌî¤µ¤ó¤¬°ì»þ¤Î¥Î¥ê¤Ê¤ó¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿ÍÀ¸¤Î¸åÈ¾Àï¤òÂ÷¤¹¾ì½ê¤ò¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥·¥Ó¥¢¤ËÀ¿¼Â¤ËÁª¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ëº£²ó¤Ï¡¢º´µ×»Ô½Ð¿È¤Î¡ØËÌÅÍ¤Î·ý¡Ù¤Î¸¶ºî¼Ô¤«¤é¤ÎÇ®Îõ¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ä¡¢¥¢¥Ë¥á³¦¤ÎÄ¶ÂçÊª´ÆÆÄ¤Î±Æ¤Þ¤Ç¡Ä!?¤Þ¤µ¤«¤Þ¤µ¤«¤Î¥Ó¥Ã¥¯¥Í¡¼¥àÂ³¡¹ÅÐ¾ì¤Ç¡¢ÅìÌî¤µ¤ó¤âÂç¶½Ê³¤ÎÆÃÊÌ¤Ê²ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ö¤¤¤Ä¤«¤Ï°Ü½»¤·¤¿¤¤¤Ê¤¡¡×¤ÈÌ´¸«¤ë¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤Ï¤º¡£¤Ç¤â¡¢¤¤¤¶¤È¤Ê¤ë¤ÈÆó¤ÎÂ¤òÆ§¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡Ä¡£¤½¤ó¤ÊÌÂ¤¨¤ë¿Í¡¹¤Ë¡ÖÄ¹Ìî¸©º´µ×»Ô¤Ê¤é¥¢¥ê¤«¤â¡Ä¡×¤È»×¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë1»þ´Ö¡£¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡¡¤½¤ì¤Ç¤Ï³§¤µ¤ó¡¢ÎÉ¤¤¤ªÇ¯¤ò¡ª2026Ç¯¤â¤Þ¤¿¥Ê¥¤¥·¥ç¥¹¥¯¡¼¥×¤Ç¤ª²ñ¤¤¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¡¡¢§É®¼Ô¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
PR1Ç¯ÌÜ¡£ÈÖÁÈ¤Î±Æ¶Á¤ÇÎ¹¤Ë½Ð¤¿¤¯¤Æ¤¿¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£2026Ç¯¤Ï¤Ò¤È¤êÎ¹¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¾Íè¤Î°Ü½»¾ì½ê¤òËÜµ¤¤ÇÃµ¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£