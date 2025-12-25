秋季練習でノックを受ける横浜ＤｅＮＡの林＝１１月、横須賀市夏島町の球団施設「ＤＯＣＫ」

横浜ＤｅＮＡの林琢真内野手（２５）が今オフも単独で自主トレーニングに励んでいる。徹底的に自らと向き合い、最適な調整法や体調管理を追究するためだ。来季は４年目。正遊撃手の座を狙う孤高の若武者が黙々と準備を進める。

１年目のオフこそ当時チームメートの大田泰示に付いていったが、２年目から一人で取り組んでいる。「（春季）キャンプ、その後の開幕にいい状態で入るために、コンディション調整や練習量をどうすればいいのか考えたい。それは一人じゃないとできない」と林。強い探究心が決断させたことだった。

昨オフは体重１０キロの増量に成功した。パワーも増し、シーズンに入るとプロ初を含む２本塁打をマーク。堅守としぶとい打撃も光り、故障で離脱した牧の穴を埋めた。

自己最多の９５試合に出場した林にとって、体調管理も重要になった。「こういう食事の仕方をすれば、これだけ体重が増えるとか、自分のことが分かるようになってきた。これは食べ過ぎだなっていう感覚も生まれた。体の状態に敏感になった」。この言葉から飛躍の要因が垣間見える。

相川監督が「一番きつい期間」と話すのがオフの自主トレ。ここで自分と向き合い、自分を追い込んだ分だけ強固な礎が築かれる。一人では妥協が生まれる恐れもあるが、研究熱心な林には無縁だろう。

「１４３試合出るための準備をする。どうすればけがをしない強い体になって、シーズンを完走できるか考えている」。そう話す林は「すごい突き詰めたい」と意欲をたぎらせている。