『ウルトラセブン』ビリケン商会の名作ソフビキット「ウルトラセブン」が塗装済み完成品化
プレックスは、『ウルトラセブン』より「ビリケン商会 プレミアム・コンプリートシリーズ 極上彩色完成版「ウルトラセブン」」(27,500円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年6月発送予定。
2026年6月発送予定「ビリケン商会 プレミアム・コンプリートシリーズ 極上彩色完成版「ウルトラセブン」」(27,500円)
ビリケン商会の名作ソフビキット「ウルトラセブン」を、シリーズ第2弾として塗装済み完成品化。
本作の魅力は、撮影用スーツそのものの“生のバランス”を固定した造形にあり、肩から胸部にかけての“やや張り気味”の厚み、縦に締まったマスク、脚部へ自然に落ちる重心ライン……いずれも当時のスーツアクターの体軸を忠実に読み取り、理想化せずに立体化したものとなっている。
近年のデジタル造形に見られるヒーロー体型への補正を行わず、“実在したスーツ”を基準とした造形アプローチが、ウルトラセブンの圧倒的な存在感を生み出している。
ビリケン商会の造形哲学を損なわず、スーツ特有の面構成や光の当たり方で変化する表情のニュアンスを丁寧に塗装で再現。画面の中のウルトラセブンが、そのまま立体として現れたような実在感を追求している。
(C)円谷プロ
