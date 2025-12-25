これ1つで洗車がラクに。ホースや電源なしでジェット噴射できるスプレー
雨には大気中の有害物質やホコリなどの不純物が含まれていて、車が汚れやすいんです。なので、晴れやくもりの日には適度に洗車をすることが大切。
そんなときに役立ってくれそうな、気になる商品を発見しました。
電源・電池不要の「ジェット水圧スプレー」
この「バブルジェット洗車スプレー」は、水源のないところでも水洗いができるスプレー。
電池や電源も不要で、ポンプの蓄圧式でジェット水圧。 車や網戸など、水源のとりづらい場所でも掃除がはかどりそうです。
泡水/ジェット/シャワーの3種類を使い分けられるので、泡をかけて水で流すまでこれ1つでできますよ。
収納しやすい「マルチバスケット」
ついでにこちらもご紹介。
洗車や掃除に活躍しそうな折りたたみバケツ、「薄くたためるマルチバスケット」。16Lと大容量なのに、折りたたむと厚さ6cmまでコンパクトになります。
車に常備しておいて洗車のときに使うもよし、自宅のちょっとした隙間に畳んで収納しておくもよし……活用方法がたくさんありそうです。
Source: コジット