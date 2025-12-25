Image: コジット

2023年6月3日の記事を編集して再掲載しています。

雨には大気中の有害物質やホコリなどの不純物が含まれていて、車が汚れやすいんです。なので、晴れやくもりの日には適度に洗車をすることが大切。

そんなときに役立ってくれそうな、気になる商品を発見しました。

電源・電池不要の「ジェット水圧スプレー」

Image: コジット

この「バブルジェット洗車スプレー」は、水源のないところでも水洗いができるスプレー。

電池や電源も不要で、ポンプの蓄圧式でジェット水圧。 車や網戸など、水源のとりづらい場所でも掃除がはかどりそうです。

Image: コジット 泡水/ジェット/シャワー

泡水/ジェット/シャワーの3種類を使い分けられるので、泡をかけて水で流すまでこれ1つでできますよ。

CARFITY バブルジェット洗車スプレー 洗車 スプレー ジェット 車 洗う 水道がない 蓄圧式 便利 掃除 水やり ガーデニング ノズル カーフィッティ バブルジェット コジット 1,848 楽天で購入する

収納しやすい「マルチバスケット」

Image: コジット

ついでにこちらもご紹介。

洗車や掃除に活躍しそうな折りたたみバケツ、「薄くたためるマルチバスケット」。16Lと大容量なのに、折りたたむと厚さ6cmまでコンパクトになります。

車に常備しておいて洗車のときに使うもよし、自宅のちょっとした隙間に畳んで収納しておくもよし……活用方法がたくさんありそうです。

コジット(COGIT) CARFITY 薄くたためるマルチバスケット 2,728 楽天で購入する

※価格など表示内容は執筆時点のものです。変更の可能性もありますので、販売ページをご確認ください。

Source: コジット