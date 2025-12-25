バサっと羽織るだけで即こなれる！【GU】40・50代の冬に！「ロングコート」

冬コーデの印象を左右しかねないアウター。バサっと羽織るだけでサマになるロングコートがあれば、頼りになるかも。そこでおすすめしたいのが【GU（ジーユー）】で見つけたメルトンコート。大人世代でも無理なく取り入れやすいシンプルさに、軽やかに見える素材感とゆるめのフォルムがちょうどよく、デイリーからきれいめまで幅広く活躍してくれそうです。

スマートなのにゆったりなバランスがGOOD

【GU】「コージーメルトンバルマカーンコート」\7,990（税込）

上品に見えるロング丈ながら、ほどよくゆとりのあるシルエットでリラックス感もある好バランスな一着。内側に厚手トップスも重ねやすく、パーカと合わせれば抜け感のあるカジュアルコーデも楽しめます。スタッフのMegumiさんは「柔らかくゴワゴワしない、滑らかな生地で着心地がとっても良い」と好評価。オンオフ頼れるアウターでありながら、この価格で狙えるのも嬉しいポイントです。

軽やかそうな素材でこなれ感たっぷりに

柔らかそうなメルトン素材と、ブラウンの色味が優しい印象を与えるスタイル。共布ベルトでウエストマークすれば、ロングコートでもメリハリのあるシルエットが楽しめます。ジーンズと合わせてもカジュアルになりすぎず、大人らしい落ち着きが漂うのが魅力。首元のボタンをあえて外して、こなれた雰囲気で着こなすのもオシャレです。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：Anne.M