中央競馬の一年の総決算、第70回G1有馬記念（28日、中山芝2500メートル）の公開枠順抽選会が25日、都内で行われた。連覇を狙うレガレイラ（牝4、木村）は3枠5番に決まった。

今年の有馬記念は、TBS日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」のヒットもあって、例年にも増した注目を集めている。

昨年、シャフリヤールとの壮絶な叩き合いを制し、3歳牝馬として64年ぶりに有馬制覇を果たしたレガレイラ。連覇を狙って、3枠5番から発進する。

今年はG1・宝塚記念は11着と大敗したものの、G2・オールカマー、G1・エリザベス女王杯と連勝。近4走で手綱を取っていた戸崎圭太騎手はダノンデサイル（牡4、安田）に騎乗するため、過去に騎乗経験のあるクリストフ・ルメール騎手にスイッチとなる。3枠5番を引いたルメールからは「パーフェクト」との絶賛の言葉が漏れた。なお隣の3枠6番は武豊騎乗のメイショウタバル（牡4、石橋）だった。

レガレイラは父スワーヴリチャード、母ロカ（母の父ハービンジャー）の血統で通算11戦5勝。



