ドラァグクイーンのサマンサ・アナンサとネオ昭和アーティストの阪田マリンが木曜日にパーソナリティーを務める番組『Clip』（ラジオ関西、月−木午後1時〜）。「ちっちゃいな〜と感じた瞬間」というテーマでメールを募集したところ、さまざまなエピソードが寄せられた。

リスナーから送られてきたのは、小学生のころのエピソード。リスナーいわく、「小学5年と6年の2年間、担任だった先生がめんどくさい人だった」のだとか。ちょっとしたことですぐに怒りだして、「もう、授業やめや！ しらん！」と怒鳴って教室を出て行くため、毎回クラスのみんなで職員室まで行って「私たちが悪かったです、すみませんでした。授業をしてください」と謝っていたとのこと。





学校のイメージ

そうすると気が済むのか、先生はうれしそうに教室に戻ってくるという繰り返しだったため、リスナーは子ども心ながら「こんなちっさい男の人とは絶対に付き合いたくない！」と考えていたという。リスナーからのメッセージに対して、サマンサは「めんどくさ、そいつ！」とバッサリ。マリンも、「こうしためんどくさい先生がいた」と共感を示していた。

「スーパーで野菜の詰め放題があり、渡された袋を手で少しずつ伸ばしている人を見た」という目撃談も寄せられました。リスナーからのメッセージには、「（袋を伸ばすのは野菜を）多く入れる工夫だとはわかりつつも、『ちっちゃいな』とも感じた」と本音がつづられていた。

この話を聞き、「『隣の人より（多く）入れないと』と感じてストレスになっちゃうから、（詰め放題は）やらないようにしている」と明かしたのは、マリン。ちなみに、「これまでで最も難しかったのは、クッキーの詰め放題だった」と振り返った。



クッキーを詰め込む難しさについて、サマンサは「折れても粉々にして流し込めば一緒やから」とひと言。これには、マリンは「おしゃれに食べたいじゃないですか」と嫌がるそぶりをみせていた。

「夫とランチに行き、夫が980円、私が1200円くらいのメニューを注文しようとするとすぐ、夫も1000円以上のものに変えます」というメールも寄せられた。リスナーは、「夫は超平等主義なため、同じくらいの金額のものを食べないと気が済まないようだ」と分析していた。



マリンは、「自分の好きなものを食べたらいいのに。値段じゃないよ」と呼びかけていた。

ドラァグクイーンのサマンサ・アナンサとネオ昭和アーティストの阪田マリン

番組の終盤では、先日サマンサが実施したトークライブ『こぢんまり』を振り返った。当日は、サマンサがプロデュースした楽曲『infinite - 881 ソノサキへ』のミュージックビデオの制作裏話や、マネージャーからの指令を受けてその道中について語るトークコーナーも。



仕事があったためトークライブに行くことができなかった、マリン。サマンサが歌った際には涙ぐむ来場者がいるなど、イベントが多いに盛り上がったことを知ると、「行きたかった！」と地団駄を踏んで悔しがっていた。

サマンサのトークライブの様子

（文＝バンク北川 / 放送作家）



※ラジオ関西『Clip木曜日』2025年12月18日放送回より