中央自動車道 事故のため通行止め 中津川IC～恵那IC

2025年12月25日 17時57分

CBC NEWS

中央自動車道は事故のため、きょう午後5時45分から「中津川IC～恵那IC」の下り線で通行止めとなっています。