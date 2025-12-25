矢沢永吉、『紅白』特別企画で出場決定！ ソロデビュー50周年の節目に発表したバラード「真実」を披露
12月31日の大みそかに放送される『第76回NHK紅白歌合戦』（NHK総合ほか／19時20分）より、矢沢永吉が特別企画で出場することが決定した。矢沢の出場は3回目となる。
【写真】矢沢永吉、史上最年長で「anan」表紙に降臨 ロックでクールな至極の一枚が到着！
1972年にロックバンド・キャロルでデビューし、1975年からはソロアーティストとして活躍。ロック界のカリスマとして数々の伝説を残し、日本の音楽シーンをけん引し続けてきた。
今年11月には、日本のアーティスト史上最年長となる76歳での東京ドーム公演を開催し、2日間でおよそ11万人もの観客を動員。ソロデビュー50 周年を迎えた今も、新たな伝説を刻み続けている。
紅白歌合戦には、これまで第60回（2009年）、第63回（2012年）に出場。日本中に衝撃を与える圧倒的なパフォーマンスを届けた。今年の紅白では、ソロ50周年の節目に発表し、ドラマ主題歌としても話題を呼んだバラード「真実」を披露する。
放送100年の節目となる今年の紅白歌合戦。ソロ50周年を迎えたロックレジェンドYAZAWAに期待が高まる。
『第76回NHK紅白歌合戦』は、NHK総合ほかにて12月31日19時20分放送。
