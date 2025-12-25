一般社団法人ＣＵＴＩＥは２５日、男性向け医療サービスを展開するＰＲＯ ＣＬＩＮＩＣ（プロクリニック）（所在地：東京・中央区）のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「二瓶日記」の視聴者および来院患者の計１万４５２人を対象に実施した、包茎に関する意識調査の結果を公開。９割超が「もしリスクなく治せるなら治したい」と回答し、８割超が「包茎をコンプレックス」と感じ、自信喪失の原因となっている実態が明らかになったとした。

＜Ｑ１＞包茎がコンプレックスだと感じたことはありますか？

・はい：８５％

・いいえ：１５％

＜Ｑ２＞もしリスクなく治せるなら、治したいと思いますか？

・はい：９２％

・いいえ：８％

＜Ｑ３＞温泉などで、他人に見られないよう隠した経験はありますか？

・はい：７８％

・いいえ：２２％

＜Ｑ４＞包茎が原因で、自分に自信が持てないと感じたことはありますか？

・はい：８１％

・いいえ：１９％

＜Ｑ５＞包茎について、ネットや動画で情報を検索したことはありますか？

・はい：９５％

・いいえ：５％

＜Ｑ６＞パートナーに対して、包茎であることを気にしたことはありますか？

・はい：７６％

・いいえ：２４％

同院の形成外科専門医・柚崎一輝氏は「今回の調査対象は、ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル『二瓶日記』を見て当院を知った方や、実際に来院された患者様です。つまり、もともと包茎に対して何らかの『悩み』や『関心』を持っていた方々です。その前提があったとしても『９割以上が治したい』『８割以上がコンプレックス』という結果は、私たちが想像していた以上に、彼らの悩みが深く、切実であることを示しています」と分析している。