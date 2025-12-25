ソウル・弘大の女性専用個室アカスリ！HEUM「1月限定割引イベント」

韓国・ソウルの女性専用プライベートアカスリ専門店「HEUM（フム）」にて、1月の予約・来店者を対象とした割引イベントが開催されます。

2024年4月にオープンした完全個室のプライベート空間で、韓国伝統のサウナ文化を現代風にアレンジした癒やしの体験をお得に楽しめるチャンスです。

HEUM「1月ご予約・ご来店のお客様限定 割引イベント」

開催期間：1月中

対象：1月にご予約・ご来店のお客様

場所：韓国ソウル特別市麻浦区ワールドカップ北路4ギル29 1階

韓国・ソウルの弘大（ホンデ）エリアにある女性専用プライベートアカスリ専門店「HEUM」にて、新年を迎える1月に特別な割引イベントが実施されます。

期間中に予約・来店すると、人気の各コースが特別価格で提供されます。

基本コースは通常150,000ウォンが130,000ウォンに、ミルクコースは200,000ウォンが170,000ウォンになります。

さらに、ゴールドコースは240,000ウォンが200,000ウォン、VIPコースは300,000ウォンが250,000ウォンとなり、最大で50,000ウォンの割引が適用されます。

予約は公式LINEなどを通じて可能です。

冬の韓国旅行で冷えた体を、温かい個室サウナとアカスリでケアできる絶好の機会です。

女性専用プライベートアカスリ専門店「HEUM」

「HEUM」は、2024年4月22日にオープンした女性専用のアカスリ専門店です。

店名は韓国語で「欠点・傷」を意味しますが、ここでは「HEUM（欠点）を消す」という意志と、休息を表す感嘆詞「Hmm…」の意味が込められています。

最大の特徴は、他人の目を気にせずリラックスできる完全個室のプライベート空間である点です。

韓国の伝統サウナ「ハンジュンマク（汗蒸幕）」を現代風に再解釈し、洗練されたインテリアと清潔な環境を提供しています。

充実のアメニティとアクセス

パウダールームにはダイソン製のヘアドライヤーや「Aesop（イソップ）」のスキンケア製品を完備しており、手ぶらで訪れても快適に過ごせます。

場所は、地下鉄2号線・空港鉄道・京義中央線「弘大入口駅」から徒歩5分とアクセスも良好です。

日本語可能なスタッフが常駐しているため、言葉の不安なくサービスを受けられます。

プライベートな空間で、韓国伝統の美と癒やしを体験できる特別なイベント。

自分へのご褒美や旅の思い出に、心身をリフレッシュさせるひとときを過ごせます。

女性専用プライベートアカスリ専門店「HEUM」1月限定割引イベントの紹介でした。

