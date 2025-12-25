金融×不動産の二刀流！GA Partners『資産を守りながら大きく増やす 金融×不動産 二刀流投資』尾崎邦明著

GA Partners（GA Partners）より、新刊書籍『資産を守りながら大きく増やす 金融×不動産 二刀流投資』が、2025年12月25日(木)から登場。

京都大学大学院を首席で卒業し、ゴールドマン・サックス証券で活躍した経歴を持つ尾崎邦明氏による、金融と不動産を組み合わせた新しい投資バイブルです。

GA Partners『資産を守りながら大きく増やす 金融×不動産 二刀流投資』

著者：尾崎邦明

発売日：2025年12月25日

定価：1,980円(税込)

発行：さきの出版

発売：サンクチュアリ出版

ページ数：240ページ

金融と不動産の両方を知り尽くした著者による、初めての書籍が登場。

新NISAの普及で投資が一般化する中、「インデックス投資だけで十分なのか」という不安に応える一冊です。

株式、為替、債券、不動産はすべてつながっているという視点から、適切なタイミングでの売買や投資の考え方を解説しています。

著者は「株だけ」「不動産だけ」とバラバラに教える現状を課題とし、両者を組み合わせた「二刀流投資」を提唱。

金融資産と実物資産の特性を理解し、資産を最大化するためのメソッドが凝縮されています。

図版やチャート図を用いてわかりやすく解説

投資対象となる資産の特徴や、株価チャートの見方を視覚的にわかりやすく解説しています。

「何を買うか」だけでなく、「どう買うか」に焦点を当て、抵抗帯の見極めや感情を排除した利確ラインの設定など、実践的なチャート分析手法も公開。

国際ニュースから資金の流れを予測する「投資連想ゲーム」など、プロの思考法も学べます。

授業風景

著者が学長を務める「マネトレ大学」での講義の様子。

本書には、実際にメソッドを学んだ受講生の体験談も多数掲載されています。

「個別株が半年で10倍になった」「不動産×株式投資で年間900万円の不労所得を得た」など、結果を出した人々の事例が紹介されています。

著者：尾崎邦明(おざき・くにあき)

マネトレ大学学長であり、GA Partners株式会社代表取締役を務める尾崎邦明氏。

京都大学大学院工学研究科建築学専攻を首席で卒業後、ゴールドマン・サックス証券にてアジア株のセールストレーダーとして活躍。

退職後は金融×不動産の二刀流投資を軸に、分野を問わない実践的・横断的な金融知識の教育を提供しています。

北海道ニセコ・ルスツエリアでのヴィラ開発にも従事するなど、実業家としての顔も持ちます。

インデックス投資の「次」を求める時代に、資産を守りながら増やすための確かな指針となる一冊。

金融と不動産の垣根を越えた投資戦略で、資産形成の新たな可能性を切り拓きます。

GA Partners『資産を守りながら大きく増やす 金融×不動産 二刀流投資』の紹介でした。

