高市総理はきょう、アメリカのトランプ大統領との首脳会談について、できるだけ早期に行いたいとして来年の早い時期に訪米を調整していると明らかにしました。

高市総理

「メリークリスマス」

けさ、満面の笑みで官邸に入った高市総理。

今年最後の経済財政諮問会議では、来年度の経済見通しを踏まえて、今後の課題などについて意見を交わしました。

高市総理

「強い経済の構築に向けて責任ある積極財政の考え方のもと、経済財政政策をしっかりと推進してまいりますので」

年の瀬を迎えるなか、高校生の表敬を受けたり経団連で挨拶をしたりと、慌ただしい1日となった高市総理ですが、講演ではトランプ大統領と首脳会談の調整状況について明らかにしました。

高市総理

「（トランプ大統領と）できるだけ早期にお目にかかりたいなということで、今、調整をいたしております。来年の早い、割と早い時期かなと想像はしております」

また、政府・与党は来年の通常国会を1月23日に召集する方針で、高市総理は与党の幹部との会合で過去最大となる来年度予算案の成立などに向け協力を呼びかけました。