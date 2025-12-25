皆藤愛子、16年ぶり写真集が決定 プールやテラスでリラックスした表情も「一緒にお休みを過ごすような感覚で」
フリーアナウンサーの皆藤愛子（41）が、2026年2月19日に16年ぶりとなる写真集『皆藤愛子写真集 grazing』（小学館）を発売する。皆藤は「少し恥ずかしくなるくらいの素の写真や表情も、思い切って収めていただいています」と喜びを伝えている。
【別カット】二の腕あらわなワンピースで魅せる皆藤愛子
『めざましテレビ』でお天気キャスターとしてデビューし、現在は『ゴゴスマ 〜GOGO！Smile！〜』や『BSイレブン競馬中継』などに出演する皆藤。まさに国民的知名度を誇るアナウンサーの一人である皆藤の、実に16年ぶりとなる写真集の発売が決まった。
撮影の舞台は、春真っ盛りのオーストラリア・ケアンズ。牧場で馬に乗り、動物園でコアラやカンガルー、ワラビーやワニと戯れてとびきりの笑顔を見せたり、ビーチで駆け出しワンピースのまま海に飛び込んだりとお茶目な姿を披露したかと思えば、合間にハンバーガーにかぶりつき、クッキーやアイスクリームなどスイーツを楽しむ食いしん坊な一面も。
広大な邸宅での撮影では、プールやテラス、ベッドルームやバスルームなどで、テレビでは見せないリラックスした表情を披露。フォーマルからカジュアルまで、14もの衣装を着こなした姿にも注目だ。
「grazing（放牧）」というタイトルのとおり、オーストラリアの大地に解放された皆藤が、多忙な日常を離れて、寝転んだりもぐもぐ食べたり自然体にふるまう様子が収められている。
皆藤は「このたび16年ぶりに写真集を出させていただくことになりました。タイトルは『放牧』という意味を持つ『grazing』。競馬用語で使われる馬の『放牧』には、休養やリフレッシュといった意味合いもあります。オーストラリアの地で、たくさんの可愛い動物たちや大自然と触れ合いながら、気持ちも体もそのままの自然体で撮影に臨むことができました。少し恥ずかしくなるくらいの素の写真や表情も、思い切って収めていただいています。忙しい日常の合間に、一緒にお休みを過ごすような感覚で開いていただけたらうれしいです」とコメントしている。
皆藤は、1984年１月25日生まれ、千葉県出身。身長158センチ。2005年、早稲田大学在学中に『めざましテレビ』のお天気キャスターに抜てきされる。その後、『めざましどようび』『めざましテレビ アクア』のメインキャスターを歴任し、現在は『ゴゴスマ〜GOGO！Smile！〜』（TBS系）や『BSイレブン競馬中継』などに出演中。これまで写真集は『あいこ日和』（07年）、『あいこ便り』（10年）と2作刊行しており、本作が3作目となる。
