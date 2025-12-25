ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 中央線快速 人身事故の影響で運転見合わせ 午後6時半ごろ運転再開… 中央線快速 人身事故の影響で運転見合わせ 午後6時半ごろ運転再開見込み 中央線快速 人身事故の影響で運転見合わせ 午後6時半ごろ運転再開見込み 2025年12月25日 17時50分 TBS NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 JR東日本によりますと、中央線快速は、国分寺駅での人身事故の影響で、東京と高尾の間の上下線で運転を見合わせています。運転再開は午後6時半ごろを見込んでいるということです。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 「インフルにかかる人・かからない人の違いは？」「医師はどう予防？」インフルエンザの疑問を専門家に聞く【ひるおび】 「あんな微罪で死ぬことはないだろう…」逮捕直前にホテルで命を絶った新井将敬 衆院議員「この場に帰って来れないかもしれないけども、最後の言葉に嘘はありませんから」【平成事件史の舞台裏（28）】 職場でも「スウェットパンツ」なぜ人気？おしゃれに着こなす今風スタイルとは？【THE TIME,】 関連情報（BiZ PAGE＋） 射出成形機, 徳島, ダイス, 東京, 海, 上田, 葬儀, 横浜, 葬祭, 介護タクシー