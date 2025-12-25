TBS NEWS DIG Powered by JNN

レースクイーン・ラウンドガールとして活動する、池永百合さんが自身のインスタグラムを更新。
サンタ姿の写真を公開しました。
 

【写真を見る】【 池永百合 】 「Merry Christmas」　黒と赤のサンタ姿に　ファン反響　「似合っててかわいいす♥」



池永百合さんは「おはようございます　昨日、天一のこってりラーメンを食べてしまいめちゃくちゃ罪悪感　ラーメン我慢してたから食べてしまったの悔しい。笑」と綴ると、写真をアップ。
 


投稿された画像では、黒いサンタ衣装でカメラを見つめる、池永百合さんの姿が見て取れます。
 


続く投稿で、池永百合さんは「サンタさん♥　赤いサンタコスもどうかな？」と綴ると、赤いサンタ姿も公開。

更に、その後の投稿で「みんなは今夜何して過ごすの？」「Merry Christmas」とファンに向けて呼びかけています。
 


これらの投稿にファンからは「めちゃくちゃ素敵です　かわいすぎです」・「サンタコーデ、とてもかわいいです」・「メリークリスマス　似合っててかわいいす♥」などの反響が寄せられています。
 



【　池永百合さん　プロフィール　】

Height：165cm
Shoes24.0cm
Birth1996/04/06
Birth Place愛知県
Hobbyスポーツ観戦・書道
Special Skill保育士・幼稚園教諭

 



【担当：芸能情報ステーション】