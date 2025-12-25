レースクイーン・ラウンドガールとして活動する、池永百合さんが自身のインスタグラムを更新。

サンタ姿の写真を公開しました。



【写真を見る】【 池永百合 】 「Merry Christmas」 黒と赤のサンタ姿に ファン反響 「似合っててかわいいす♥」





池永百合さんは「おはようございます 昨日、天一のこってりラーメンを食べてしまいめちゃくちゃ罪悪感 ラーメン我慢してたから食べてしまったの悔しい。笑」と綴ると、写真をアップ。





投稿された画像では、黒いサンタ衣装でカメラを見つめる、池永百合さんの姿が見て取れます。





続く投稿で、池永百合さんは「サンタさん♥ 赤いサンタコスもどうかな？」と綴ると、赤いサンタ姿も公開。



更に、その後の投稿で「みんなは今夜何して過ごすの？」「Merry Christmas」とファンに向けて呼びかけています。





これらの投稿にファンからは「めちゃくちゃ素敵です かわいすぎです」・「サンタコーデ、とてもかわいいです」・「メリークリスマス 似合っててかわいいす♥」などの反響が寄せられています。







【 池永百合さん プロフィール 】

Height：165cm

Shoes24.0cm

Birth1996/04/06

Birth Place愛知県

Hobbyスポーツ観戦・書道

Special Skill保育士・幼稚園教諭









【担当：芸能情報ステーション】