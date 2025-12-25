俳優高杉真宙（29）が、フジテレビ系で1月2日午後6時25分から放送の「爆笑レッドカーペット 怒涛の最新ショートネタ 新春満点大連発SP」でスペシャルMCを務めることが25日、明らかになった。

高杉がバラエティー番組でMCを務めるのは初めてとなる。22日に女優波瑠との結婚を発表した若手演技派俳優の高杉が、いったいどんな司会ぶりを見せるのか、期待が高まる。

同番組は、漫才、コント、ピン芸などのジャンルや世代を問わず、数多くのお笑い芸人が代わる代わる登場し、約1分間の“ショートネタ”を披露するもの。ネタが終わるとステージに敷かれた赤いカーペットが動き出し、芸人が袖へ消えていく…という斬新な演出で一世を風靡（ふうび）し、当時のテレビ界に空前のショートネタブームを巻き起こした。

07年2月より放送を開始し、08年4月〜10年8月のレギュラー放送を経て、その後もたびたびスペシャルが放送されてきたが、25年夏、約11年ぶりに復活。今年8月11日に「爆笑レッドカーペット 真夏の最新ショートネタ60連発！大復活SP」として放送し、総勢60組の芸人が登場して渾身（こんしん）のショートネタを繰り広げ、大好評を博した。

「大復活SP」の成功を受けて、早くも2度目のカムバックを果たす。

ついに全出演者のラインアップが解禁された。高橋克実＆今田耕司の名タッグが司会を務め、レッドカーペットの上でショートネタを披露するお笑い芸人延べ99組が明らかとなった。

以下、出演芸人。

青色1号〈★〉／アキラ100％／アンガールズ／飯尾和樹（ずん）＆堀内健（ネプチューン）＆多田健二（COWCOW）／井戸田潤（スピードワゴン）／インスタントジョンソン／ウエストランド／Aマッソ〈★〉／大谷健太〈★〉／お見送り芸人しんいち〈★〉／蛙亭／かが屋〈★〉／木村卓寛（天津）／清川雄司〈★〉／キンタロー。／金の国／クールポコ。／空気階段〈★〉／くまだまさし＆ハイキングウォーキング／ぐりんぴーす〈★〉／コットン／コロコロチキチキペッパーズ〈★〉／サイクロンZ／ザ・マミィ〈★〉／さや香〈★〉／サルゴリラ〈★〉／サンシャイン池崎／ジェラードン／シシガシラ／シマッシュレコード〈★〉／シャウト!!（バイク川崎バイク＆サンシャイン池崎）〈★〉／シャルロット〈★〉／シューマッハ／庄司智春（品川庄司）＆なかやまきんに君／スクールゾーン／スピーディーハンター〈★〉／世界クジラ〈★〉／太鵬〈★〉／タナからイケダ／谷＋1。〈★〉／Wエンジン／タワー〈★〉／チェリー吉武／チャンス大城／ちゃんぴおんず〈★〉／どぶろっく／トム・ブラウン〈★〉／友田オレ／友近＆近藤春菜（ハリセンボン）／鳥居みゆき／トレンディエンジェル／ナイツ／なだぎ武／ななまがり／軟水〈★〉／二代目ちくわぶ〈★〉／ねこじゃらし〈★〉／ネルソンズ／NON STYLE／バタハリ〈★〉／ハナコ〈★〉／ハライチ／ハリセンボン／パンクブーブー／髭男爵／ビコーン！／ビスケットブラザーズ〈★〉／響／5GAP／フォーリンラブ／フタリシズカ〈★〉／紅しょうが〈★〉／マシンガンズ／松浦景子〈★〉／ミスター大冒険。〈★〉／もう中学生／モグライダー〈★〉／燃ゆるレジーナ〈★〉／ヤーレンズ〈★〉／柳原可奈子／ヤンシー＆マリコンヌ／ゆってぃ＆ザブングル加藤＆稲田直樹（アインシュタイン）／吉住〈★〉／ラパルフェ／ラビットラ〈★〉／ランジャタイ〈★〉／レモンと炭酸〈★〉／ロッチ／ロングコートダディ〈★〉／笑い飯

※五十音順／〈★〉＝番組初登場