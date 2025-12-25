小さな女の子が手を使ってゆっくり階段を登っていたら、犬が先回りして…健気すぎる「まさかの行動」が反響を呼んでいます。

話題となっている動画は記事執筆時点で9万3000回再生を突破し、「みんな可愛い」「優しいお姉ちゃん」といったコメントが寄せられています。

【動画：小さな女の子が手を使ってゆっくり階段を登っていたら、犬が先回りして…健気すぎる『まさかの行動』】

「がんばれぇ」

Instagramアカウント「shiba_mugista」に投稿されたのは、小さな女の子が手を使ってゆっくり階段を登っているのを見ていた柴犬の女の子「むぎ」ちゃんの様子。女の子は歩くのは上手になったけれど、階段はまだ難しいのだそう。

女の子は手を使いながら、一段一段ゆっくりと階段を登っています。するとそれとなく隣にやってきたむぎちゃん、どうやら女の子を応援しに来てくれたようです…！

少しだけ先回り

「がんばれぇ」と言っていそうな表情で、近くから女の子をじっと見守っているむぎちゃん。女の子は最近、階段を登るのが楽しいそうで、むぎちゃんの応援を見ながら頑張って登って行きます。

登り進めていくと、むぎちゃんは少しだけ先回りして「もうちょっとだよぉ！」と女の子を見守ります。女の子のペースに合わせて応援し続けるむぎちゃん、とっても上手にお姉ちゃんをしてくれています。

登り切った！

むぎちゃんの応援の甲斐もあってか、「オイショ！」と声を出しながら最後の数段を登り切った女の子。むぎちゃんの優しさと、女の子の一生懸命さに心打たれてしまいます。

女の子はゆっくりながらも、無事に階段を自力で登りきることに成功。健気すぎる、精一杯の応援を見せてくれたむぎちゃんなのでした。

投稿には「みんな可愛い」「優しいお姉ちゃん」「見守ってくれてる」「怪我しないか心配なんやろな」「心強い！！」「今後も楽しみ」といったコメントが寄せられています。

むぎちゃんの心温まる日常は、Instagramアカウント「shiba_mugista」でチェックすることができます。

写真・動画提供：Instagramアカウント「shiba_mugista」さま

執筆：nagai

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。