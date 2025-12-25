県全体のインフルエンザの患者の数は、4週連続で減少しました。



ただ警報レベルは続いていて、年末年始にかけて医療機関の混雑が予想されることから、県は、自宅で療養できる準備を進めておくよう呼びかけています。



今月21日までの1週間に、県が定点とする25の医療機関で確認されたインフルエンザの患者数は、283人で、前の週から49人減りました。



4週連続の減少ですが、引き続き県全体で大きな流行が継続していることを示す、警報レベルとなっています。





年末年始にかけては、移動や、大人数で集まる機会が増えるため、県は、手洗いや部屋の換気、場面に応じたマスクの着用など、基本的な感染対策の継続を呼びかけています。また、医療機関の混雑が予想されることから、症状が軽かったり、重症化するリスクがない場合には、可能な限り自宅で療養することを求めていて、検査キットや、熱・痛みを和らげる薬を事前に準備しておくよう呼びかけています。特に救急外来に対応する医療機関の負担軽減を目的に、秋田県医師会では、12月30日から1月4日まで、医師が症状の相談などに電話で応じる相談窓口を設置します。番号は080－9401－8230で、午前9時から午後5時までです。このほか県は、小さな子どもが夜に熱を出したり、腹痛を起こすなどした場合に看護師が相談に応じる窓口を設けています。番号は、♯8000番で、年末年始の期間を含む、午後7時から午前8時まで対応しています。