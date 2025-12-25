BUDDiiSが、2026年2月11日にリリースするメジャー1stアルバム『THIS IS BUDDiiS』のジャケット写真と収録曲を公開した。

初回生産限定盤Type-Aは、グループカラーの黄色をベースに、どの曲も違う魅力を持っている収録楽曲から連想されるアイテムが散りばめられている。また異なる個性が重なり合い、ひとつの形を生み出すメンバー構成も表現された。初回生産限定盤Type-Bは、グループロゴに使用される青から少しシックな色味に寄せ、Type-Aとは違う一面を表現。“これもBUDDiiS”をテーマに、今作の“挑戦的な顔”が見えるデザインとなっている。

通常盤では、『THIS IS BUDDiiS』という今作のタイトルロゴを背負い、グループカラーの黄色、グループロゴにも使用している青を使用しBUDDiiSを表現。今作のコンセプトでもある“名刺代わりのアルバム”が視覚的に伝わるジャケット写真となっている。

あわせて、全3形態の収録楽曲が決定。新曲の中でも今作のリード楽曲となる「#KISSYOU」（読み：キスユー）は、作詞作曲にメンバーのKEVINが参加。BUDDiiSらしい少し遊び心のあるエナジーに都会的なスタイリッシュさが融合された楽曲で、可愛さとかっこよさを同時に表現できるサウンドレイヤーがポイントに。聴くほどに深さが見えてくる構造になっている。

また、「どんなに疲れて上手くいかない日でも、キミの笑顔やメッセージひとつで全てがリセットされる」というポジティブで軽やかなエネルギーを詰め込んだ、“朝が楽しみになるラブソング”に仕上がっている。

そのほか、すでに配信されている楽曲「LÖVE ME」「Iris」「BLUE SODA」「Dear」や、初回生産限定盤にはライブでのみ披露されていた未配信楽曲「LIGHTS」「Gotcha」「Sonic」「SHINE ON!!」「RUN」も収録。

さらに、メンバーが3名ずつに分かれたユニット楽曲も収録される。SEIYAが制作した楽曲「NEW OSHI」にはSEIYA、FUMINORI、FUMIYAが参加。「べり～ぐんない」にはKEVIN、MORRIE、SHOWが、「カンケイナイ」にはYUMA、TAKUYA、SHOOTが参加した。それぞれの個性が際立った、グループとはまた違う振り幅の広さを楽しめる楽曲となっている。

なおBUDDiiSは、2月より春のホールツアー『FLORiiA』を開催。6月には追加公演も決定している。詳細は公式ホームページへ。

（文＝リアルサウンド編集部）