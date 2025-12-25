スカイマークは、東京/羽田〜札幌/千歳・神戸線で2026年1月に臨時便の運航を決めた。

運航便数は、東京/羽田〜札幌/千歳線が30便、東京/羽田〜神戸線が6便の計36便。機材はボーイング737-800型機を使用する。

これにより運航日には、東京/羽田〜札幌/千歳線は1日最大10往復、東京/羽田〜神戸線は同7往復を運航することになる。航空券の発売は12月25日午後4時から開始している。

■ダイヤ

SKY963 東京/羽田（07：55）〜札幌/千歳（09：35）／1月19日

SKY965 東京/羽田（08：25）〜札幌/千歳（10：05）／1月17日・26日

SKY967 東京/羽田（08：40）〜札幌/千歳（10：20）／1月12日・16日・18日・23日・25日・31日

SKY971 東京/羽田（10：25）〜札幌/千歳（12：05）／1月16日

SKY973 東京/羽田（11：05）〜札幌/千歳（12：45）／1月17日・18日・23日・24日・26日

SKY966 札幌/千歳（11：10）〜東京/羽田（12：55）／1月12日・16日〜19日・23日・25日・26日・31日

SKY972 札幌/千歳（12：40）〜東京/羽田（14：25）／1月16日

SKY974 札幌/千歳（13：30）〜東京/羽田（15：15）／1月17日・18日・23日・24日・26日

SKY911 東京/羽田（11：05）〜神戸（12：25）／1月25日・30日・31日

SKY912 神戸（13：15）〜東京/羽田（14：25）／1月25日

SKY914 神戸（13：25）〜東京/羽田（14：35）／1月31日

SKY916 神戸（13：50）〜東京/羽田（15：00）／1月30日