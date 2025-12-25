26日県内は、上空に強い寒気が流れ込む影響で、山沿いを中心に大雪への注意が必要です。



県内は、26日昼すぎから夜遅くにかけて各地で雪が降る見込みです。27日朝6時までに予想される24時間の降雪量は、山沿いで上越と中越が70センチ、下越が50センチ、平地で上越と中越が20センチ、下越が15センチ、佐渡で10センチです。



26日は風も強まる見込みで最大瞬間風速は県内全域で30mから35mが予想されています。波の高さは6mと予想され海は大しけとなる見込みで、佐渡汽船のジェットフォイルは26日全ての便が欠航しカーフェリーは始発から6便が欠航します。