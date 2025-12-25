石川県内は冬型の気圧配置が強まる見込みで、26日(金)の未明から朝にかけて暴風に警戒してください。平地でも雪が降り、加賀の山地では警報級の大雪となるおそれがあります。

低気圧が26日にかけて急速に発達しながら日本海を進む見込みです。上空に強い寒気が流れ込み大気の状態が非常に不安定になるでしょう。

そのため、石川県には一日を通して発達した雪雲が流れ込み、日中は雪の降り方が強まる見込みです。

26日の雪と風の予想ですが、未明から北よりの風が強く雪雲がかかるでしょう。

26日の午後も断続的に雪が降る見込みです。

26日は、午前中を中心に雪の降り方が強まりそうです。

26日午後6時までの24時間に降る雪の量は、多い所で加賀の平地で5センチ、山地では50センチ、能登の平地で5センチ、山地で10センチと予想されています。

寒気が予想より強まった場合は、加賀の山地で警報級の大雪となるおそれがあります。交通障害に注意・警戒してください。

また、北西よりの風も強く暴風に警戒が必要です。

26日は、加賀・能登ともに最大風速は海上で25メートル、陸上で20メートルと非常に強い風が吹くでしょう。

最大瞬間風速は、加賀・能登ともに陸上と海上でいずれも35メートルの予想で、特に26日未明から朝にかけて暴風に警戒が必要です。