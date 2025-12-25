第１０４回全国高校サッカー選手権（２８日開幕）に出場する静岡県代表の浜松開誠館が２５日、静岡・磐田市内で岡山県代表の岡山学芸館と練習試合を行った。

メンバーの組み合わせなどを試しながらの４０分３本で、１本目は０―０も、ビルドアップ時のミスを突かれて２本目に３失点。３本目に１点を返したが、計１―３で敗れた。

本番前の最後の対外試合。１日おきの連戦となる選手権を想定し、２３日の練習試合・青森山田戦から中１日で実戦を組んだ。「いろいろチェックしたかった。（負傷明けのＦＷ）田窪（悠己）のコンディションも上がってきた。いい準備ができた」と青嶋文明監督。得点力という課題は残ったものの「相手の守備ラインを破って攻め込む形はできてきた」と手応えを口にした。

新戦力も台頭した。県選手権ではメンバー外だったＭＦ小関陽生（はるい、２年）が、１本目の３０分から出場。トップ下で計５０分をプレーした。２本目の３６分には、相手ＤＦ陣の隙間をドリブルで強引に突破。青森山田戦（計１―５）ではチーム唯一の得点を奪っており、この日も「自分の特長を出そうと思った」と、ゴールに向かう強い意志を示した。

静岡・島田市出身で、浜松開誠館中２年夏にはボランチのレギュラーを務め全国制覇に貢献。高校ではなかなかトップチームに絡めなかったが「前線からの守備」を意識して練習に取り組み、チャンスをつかんだ。

チームは２６日に浜松を出発して東京入り。２８日の開会式、そして２９日の九州文化学園（長崎）との１回戦に臨む。