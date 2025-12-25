¡ÚÀÅ²¬¡Û¥°¥ë¥á¤ß¤ä¤²20Áª¡£ÄêÈÖ¤«¤é¥Ë¥å¡¼¥Õ¥§¥¤¥¹¤Þ¤Ç
CHIYO¤ÎÏÂ ÀÅ²¬Ãã¡Ö¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥Ð¥¦¥à¥¯¡¼¥Ø¥ó¡×
ÀÅ²¬ËõÃã¤È¥×¥ì¡¼¥ó¤Î2ÁØ»ÅÎ©¤Æ¤Î¥Ð¥¦¥à¥¯¡¼¥Ø¥ó¡£¤«¤ï¤¤¤¤¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤â¿Íµ¤¤Ç¤¹¡£
(A)ASTYÀÅ²¬¡¦(B)¥®¥Õ¥È¥¥è¥¹¥¯ÉÍ¾¾¡¦(Ⅾ)NEOPASA ÀÅ²¬¡Ê¾å¤ê¡Ë
¤³¤Ã¤³
¥ß¥ë¥¯¥¯¥ê¡¼¥àÆþ¤ê¤Î¤Õ¤ó¤ï¤ê¾ø¤·¥±¡¼¥¡£ËõÃã¤ä¤¤¤Á¤´Ì£¤Ê¤É¤âÂ·¤¤¤Þ¤¹¡£
(A)ASTYÀÅ²¬¡¦(B)¥®¥Õ¥È¥¥è¥¹¥¯ÉÍ¾¾¡¦(Ⅾ)NEOPASA ÀÅ²¬¡Ê¾å¤ê¡Ë¡¦(E)Æ»¤Î±Ø ÉÙ»ÎÀî³ÚºÂ¡¦(F)EXPASAÉÍÌ¾¸Ð
¿©¤Ù¤ë¤ª¤À¤·
Íñ¤«¤±¤´ÈÓ¤äÌ£Á¹½Á¡¢¥µ¥é¥À¤ä¥Ñ¥¹¥¿¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÎÁÍý¤Ë¹ç¤¤¤Þ¤¹¡£¥Þ¥°¥í¡¢¥«¥Ä¥ª¡¢¥Ö¥ê¤Î3¼ïÎà¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤ª¹¥¤ß¤Ç¤É¤¦¤¾¡£
(A)ASTYÀÅ²¬¡¦(B)¥®¥Õ¥È¥¥è¥¹¥¯ÉÍ¾¾¡¦(C)°ËÆ¦¡¦Â¼¤Î±Ø ¥é¥¹¥«Ç®³¤Å¹¡¦(Ⅾ)NEOPASA ÀÅ²¬¡Ê¾å¤ê¡Ë¡¦(E)Æ»¤Î±Ø ÉÙ»ÎÀî³ÚºÂ
¤¦¤Ê¤®¥Ñ¥¤
¡ÖÌë¤Î¤ª²Û»Ò¡×¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤âÍÌ¾¤ÊÀÅ²¬¤ß¤ä¤²¤ÎÂçÄêÈÖ¡ª
(A)ASTYÀÅ²¬¡¦(B)¥®¥Õ¥È¥¥è¥¹¥¯ÉÍ¾¾¡¦(E)Æ»¤Î±Ø ÉÙ»ÎÀî³ÚºÂ¡¦(F)EXPASAÉÍÌ¾¸Ð
À¶¿å¤â¤Ä¥«¥ì¡¼
À¶¿å¤Î¥½¥¦¥ë¥Õ¡¼¥É¤¬´ÌµÍ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Ä¤¬¤®¤Ã¤·¤êÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¿©¤Ù¤´¤¿¤¨¡ý¡£
(A)ASTYÀÅ²¬¡¦(C)°ËÆ¦¡¦Â¼¤Î±Ø ¥é¥¹¥«Ç®³¤Å¹¡¦(Ⅾ)NEOPASA ÀÅ²¬¡Ê¾å¤ê¡Ë
¤ªÇ»Ãã¥·¥ç¥³¥é¥¿¥ë¥È
Ç®³¤¶äºÂÄÌ¤ê¤Ë¤¢¤ë¥¹¥¤¡¼¥ÄÅ¹¡ÖÇ®³¤¤µ¤È¤êËÜÅ¹¡×¤¬¼ê¤¬¤±¤¿¡¢2ÁØ¤Î¥·¥ç¥³¥é¥¿¥ë¥È¡£
(A)ASTYÀÅ²¬¡¦(C)°ËÆ¦¡¦Â¼¤Î±Ø ¥é¥¹¥«Ç®³¤Å¹¡¦(Ⅾ)NEOPASA ÀÅ²¬¡Ê¾å¤ê¡Ë¡¦(F)EXPASAÉÍÌ¾¸Ð
8¤Î»ú
100Ç¯°Ê¾å¤Î¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼¾¦ÉÊ¡£ÁÇËÑ¤Ç¹á¤Ð¤·¤¤Ì£¤ï¤¤¤Î¾Æ¤²Û»Ò¤Ç¤¹¡£
(A)ASTYÀÅ²¬¡¦(Ⅾ)NEOPASA ÀÅ²¬¡Ê¾å¤ê¡Ë
¤ï¤µ¤Ó°ìËÜÃãÄÒ
¥ï¥µ¥Ó¤Î·Á¤ò¤·¤¿ºÇÃæ¤Ë¡¢¥ï¥µ¥ÓÌ£¤Î¤ªÃãÄÒ¤±¤ÎÁÇ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
(A)ASTYÀÅ²¬¡¦(C)°ËÆ¦¡¦Â¼¤Î±Ø ¥é¥¹¥«Ç®³¤Å¹¡¦(Ⅾ)NEOPASA ÀÅ²¬¡Ê¾å¤ê¡Ë
¸»»á¥Ñ¥¤ ¥Ô¥¢¥Î¥Ö¥é¥Ã¥¯
ÉÍ¾¾»Ô¤ËËÜ¼Ò¤¬¤¢¤ë»°Î©À½²Û¤Î´ÇÈÄ¾¦ÉÊ¤ÎÀÅ²¬¸©Æâ¸ÂÄê¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡£
(A)ASTYÀÅ²¬¡¦(B)¥®¥Õ¥È¥¥è¥¹¥¯ÉÍ¾¾¡¦(Ⅾ)NEOPASA ÀÅ²¬¡Ê¾å¤ê¡Ë¡¦(E)Æ»¤Î±Ø ÉÙ»ÎÀî³ÚºÂ¡¦(F)EXPASAÉÍÌ¾¸Ð
¤ä¤Þ¤À¤¤¤Á¤Î°ÂÇÜÀî¤â¤Á
ÀÅ²¬È¯¾Í¤Î°ÂÇÜÀîÌß¡£1¥Ñ¥Ã¥¯¤Ë¤¤Ê¤³¤Èñ²¤Î2¼ïÎà¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
(A)ASTYÀÅ²¬¡¦(B)¥®¥Õ¥È¥¥è¥¹¥¯ÉÍ¾¾¡¦(Ⅾ)NEOPASA ÀÅ²¬¡Ê¾å¤ê¡Ë
¤Î¤Ã¤Ý¥é¥¹¥¯
¸©Æâ³ÆÃÏ¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÄ¹¤µ34Ñ¤Î¤´ÅöÃÏ¥Ñ¥ó¤Î¡Ö¤Î¤Ã¤Ý¥Ñ¥ó¡×¤Çºî¤Ã¤¿¡¢¤Ò¤È¸ý¥é¥¹¥¯¡£¥·¥å¥¬¡¼¤ä¥á¥¤¥×¥ë¡¢¤¤¤Á¤´É÷Ì£¤Ê¤É¤¬Â·¤¤¤Þ¤¹¡£
(A)ASTYÀÅ²¬
¤¢¤ª¤·¤Þ¤ß¤«¤ó¥¸¥å¡¼¥¹
»°¥öÆü¤ß¤«¤ó¤ÎÂåÉ½ÉÊ¼ï¡ÖÀÄÅç²¹½£¡×5¸ÄÊ¬¤Î²Ì½Á¤ò»È¤Ã¤¿¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥¸¥å¡¼¥¹¡£
(A)ASTYÀÅ²¬¡¦(B)¥®¥Õ¥È¥¥è¥¹¥¯ÉÍ¾¾¡¦(E)Æ»¤Î±Ø ÉÙ»ÎÀî³ÚºÂ¡¦(F)EXPASAÉÍÌ¾¸Ð
Àá¤Î¤¿¤Í
ÂçÎ³¤Î³Á¤Î¼ï¤Ë¤«¤Ä¤ªÀá¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥Ñ¥¦¥À¡¼¤ÇÌ£ÉÕ¤±¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤ï¤µ¤ÓÉ÷Ì£¤ä¤®¤ç¤¦¤¶É÷Ì£¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
(A)ASTYÀÅ²¬¡¦(Ⅾ)NEOPASA ÀÅ²¬¡Ê¾å¤ê¡Ë¡¦(F)EXPASAÉÍÌ¾¸Ð
¤¦¤Ê¤®¤´ÈÓ¤Î¤¿¤ì
´Å¿É¤¤¥¿¥ì¤È¹ï¤ó¤ÀÉÍÌ¾¸Ð»º¤Î¥¦¥Ê¥®¤¬¤¿¤Ã¤×¤êÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤´ÈÓ¤Ë¤Î¤»¤ì¤Ð¡¢¤ª¼ê·Ú¤Ê¤¦¤ÊÐ§¤Ë¡ª
(Ⅾ)NEOPASA ÀÅ²¬¡Ê¾å¤ê¡Ë¡¦(E)Æ»¤Î±Ø ÉÙ»ÎÀî³ÚºÂ¡¦(F)EXPASAÉÍÌ¾¸Ð
ÉÙ»Î¤ÎÇòÀã¥«¥¹¥¿¡¼¥É
¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Î¥¹¥Ý¥ó¥¸¥±¡¼¥¤Ç¥«¥¹¥¿¡¼¥É¥¯¥ê¡¼¥à¤òÊñ¤ó¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
(A)ASTYÀÅ²¬¡¦(Ⅾ)NEOPASA ÀÅ²¬¡Ê¾å¤ê¡Ë¡¦(E)Æ»¤Î±Ø ÉÙ»ÎÀî³ÚºÂ
¤¢¤²Ä¬
ÉÍ¾¾¤Î¡Ö¤Þ¤ë¤¿¤äÍÎ²Û»ÒÅ¹¡×¤Î¥¯¥Ã¥¡¼¡£¥É¥é¥¤¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤ä¥Ê¥Ã¥Ä¤Ê¤É¤Î¿©´¶¤¬³Ú¤·¤¤°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£
(A)ASTYÀÅ²¬¡¦(B)¥®¥Õ¥È¥¥è¥¹¥¯ÉÍ¾¾¡¦(Ⅾ)NEOPASA ÀÅ²¬¡Ê¾å¤ê¡Ë¡¦(F)EXPASAÉÍÌ¾¸Ð
¤ï¤µ¥Ó¡¼¥º
¤ï¤µ¤ÓÄÒ¤±¤ÎÌ¾Å¹¡ÖÅÄ´Ý²°ËÜÅ¹¡×¤¬³«È¯¡£³ú¤à¤È¤ï¤µ¤Ó¥ª¥¤¥ë¤Î¿É¤ß¤È¹á¤ê¤¬¸ý¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
(A)ASTYÀÅ²¬¡¦(B)¥®¥Õ¥È¥¥è¥¹¥¯ÉÍ¾¾¡¦(C)°ËÆ¦¡¦Â¼¤Î±Ø ¥é¥¹¥«Ç®³¤Å¹
ÆÃÀñ¤Þ¤°¤íÌýÄÒ¥Õ¥ì¡¼¥¯¡¦¥Õ¥¡¥ó¥·¡¼
Í³°æ´ÌµÍ½ê¤ÎÂåÉ½¾¦ÉÊ¡£ÌÊ¼ÂÌý¤ËÄÒ¤±¤Æ½ÏÀ®¤µ¤»¤¿¥ï¥ó¥é¥ó¥¯¾å¤Î¥Ä¥Ê´Ì¡£
(A)ASTYÀÅ²¬¡¦(C)°ËÆ¦¡¦Â¼¤Î±Ø ¥é¥¹¥«Ç®³¤Å¹¡¦(Ⅾ)NEOPASA ÀÅ²¬¡Ê¾å¤ê¡Ë
¥ª¥¯¥·¥ºÀ¶Âô¥ì¥â¥ó¥Á¥¥ó¥«¥ì¡¼
¥ª¥¯¥·¥º¤ÇºÏÇÝ¤µ¤ì¤¿À¶Âô¥ì¥â¥ó¤ÈÀÅ²¬¸©»º¤ÎµíÆý¤ò»È¤Ã¤¿¥«¥ì¡¼¡£
(Ⅾ)NEOPASA ÀÅ²¬¡Ê¾å¤ê¡Ë
¤¦¤Ê¤®¥Ü¡¼¥ó
¥«¥ë¥·¥¦¥àËÉÙ¤Ê¤¦¤Ê¤®¤Î¹ü¤òÍÈ¤²¤ÆÌ£ÉÕ¤±¤·¤¿·ò¹¯Åª¤Ê¤ª²Û»Ò¡£
(A)ASTYÀÅ²¬¡¦(E)Æ»¤Î±Ø ÉÙ»ÎÀî³ÚºÂ¡¦(F)EXPASAÉÍÌ¾¸Ð
¥°¥ë¥á¤ÎÊõ¸Ë¡¦ÀÅ²¬¸©¤Ï¤â¤é¤Ã¤Æ´ò¤·¤¤¤ª¤ß¤ä¤²¤¬Âô»³¤¢¤ê¤Þ¤¹¡ª ¤¼¤ÒÀÅ²¬Î¹¹Ô¤ÎºÝ¤Ï»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¤ªÅ¹¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¡ª
¢£A¡¡JRÀÅ²¬±ØÄ¾·ë¡¿ASTYÀÅ²¬¡Ê¤¢¤¹¤Æ¤£¤·¤º¤ª¤«¡Ë
¤ª¤ß¤ä¤²¤ÏWest Side¤Î¡Ö¥°¥é¥ó¥É¥¥è¥¹¥¯¡×¡Ö½ÙÉÜ³Ú»Ô¡×¡Ö¥×¥ì¥·¥ã¥¹¥Ç¥ê¡õ¥®¥Õ¥È ÀÅ²¬¡×¤Ø¡£
±Ä¶È»þ´Ö¡§6»þ30Ê¬¡Á22»þ15Ê¬¡Ê¥°¥é¥ó¥É¥¥è¥¹¥¯¡Ë¡¢9¡Á21»þ¡Ê½ÙÉÜ³Ú»Ô¡Ë¡¢6»þ30Ê¬¡Á22»þ30Ê¬¡Ê¥×¥ì¥·¥ã¥¹¥Ç¥ê¡õ¥®¥Õ¥È ÀÅ²¬¡Ë
ÄêµÙÆü¡§ÌµµÙ
¢£B¡¡JRÉÍ¾¾±ØÄ¾·ë¡¿¥®¥Õ¥È¥¥è¥¹¥¯ÉÍ¾¾¡Ê¤®¤Õ¤È¤¤è¤¹¤¯¤Ï¤Þ¤Þ¤Ä¡Ë
±Ø¥Ó¥ë¡Ö¥á¥¤¥ï¥ó¥¨¥¥Þ¥Á WEST¡×Æâ¤Ë¤¢¤ê¡¢ÉÍ¾¾ÄêÈÖ¤ÎÌÃ²Û¤ä¥¹¥¤¡¼¥Ä¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±Ä¶È»þ´Ö¡§7»þ¡Á21»þ30Ê¬
ÄêµÙÆü¡§ÌµµÙ
¢£C¡¡JRÇ®³¤±ØÄ¾·ë¡¿°ËÆ¦¡¦Â¼¤Î±Ø ¥é¥¹¥«Ç®³¤Å¹¡Ê¤¤¤º¡¦¤à¤é¤Î¤¨¤ ¤é¤¹¤«¤¢¤¿¤ß¤Æ¤ó¡Ë
°ËÆ¦»º¤Î³¤Á¯²Ã¹©ÉÊ¤äÇÀ»ºÊª¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÈþÌ£¤·¤¤¤â¤Î¤òÂ¿¿ôÂ·¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±Ä¶È»þ´Ö¡§£¹¡Á19»þ
ÄêµÙÆü¡§ÉÔÄêµÙ
¢£D¡¡¿·ÅìÌ¾¹âÂ®Æ»Ï©¡Ê¾å¤ê¡Ë¡¿NEOPASA ÀÅ²¬¡Ê¾å¤ê¡Ë¡Ê¤Í¤ª¤Ñ¡¼¤µ¤·¤º¤ª¤«¡Ë
¡Ö¤·¤º¤ª¤«¥Þ¥ë¥·¥§¡×¤Ç¤ÏÀÅ²¬Ãã¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Â¿¼ïÂ¿ºÌ¤Ê¤ª¤ß¤ä¤²¤ò°·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±Ä¶È»þ´Ö¡§24»þ´Ö±Ä¶È¡Ê°ìÉô¤ò½ü¤¯¡Ë
ÄêµÙÆü¡§ÌµµÙ
¢£E¡¡ÅìÌ¾¹âÂ®Æ»Ï©¡Ê¾å¤ê¡Ë¡¢¸©Æ»10¹æ¡¿Æ»¤Î±Ø ÉÙ»ÎÀî³ÚºÂ¡Ê¤ß¤Á¤Î¤¨¤ ¤Õ¤¸¤«¤ï¤é¤¯¤¶¡Ë
ÅìÌ¾¹âÂ®Æ»Ï©¡Ê¾å¤ê¡Ë¤«¤é¤â°ìÈÌÆ»¤«¤é¤â¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤ëÆ»¤Î±Ø¡£
±Ä¶È»þ´Ö¡§£¹¡Á20»þ
ÄêµÙÆü¡§ÌµµÙ
¢£F¡¡ÅìÌ¾¹âÂ®Æ»Ï©¡¿EXPASAÉÍÌ¾¸Ð¡Ê¤¨¤¯¤¹¤Ñ¡¼¤µ¤Ï¤Þ¤Ê¤³¡Ë
ÉÍÌ¾¸Ð¤Î¸ÐÈÊ¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¾å²¼Àþ¶¦ÄÌ¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¥¨¥ê¥¢¡£
±Ä¶È»þ´Ö¡§24»þ´Ö±Ä¶È
ÄêµÙÆü¡§ÌµµÙ
¡üÅ¹ÊÞ¡¦»ÜÀß¤ÎµÙ¤ß¤Ï¸¶Â§¤È¤·¤ÆÇ¯ËöÇ¯»Ï¡¦¤ªËßµÙ¤ß¡¦¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯¡¦Î×»þµÙ¶È¤ò¾ÊÎ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü·ÇºÜ¤ÎÆâÍÆ¤Ï¼èºà»þÅÀ¤Î¾ðÊó¤Ë´ð¤Å¤¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤ÎÊÑ¹¹¤¬È¯À¸¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´ÍøÍÑ¤ÎºÝ¤Ï»öÁ°¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ü¤³¤Îµ»ö¤Ï¡Ø¤ë¤ë¤ÖÀÅ²¬ À¶¿å ÉÍÌ¾¸Ð ÉÙ»Î»³Ï¼ °ËÆ¦'26¡Ù¤Ë·ÇºÜ¤·¤¿µ»ö¤ò¤â¤È¤ËºîÀ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£