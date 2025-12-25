¡Ú¥À¥Ö¥ë¥Ä¥ê¡¼by¥Ò¥ë¥È¥óÅìµþÍÌÀ¡Û¡Ö¥¢¥é¥Ó¥¢¥ó¥Ê¥¤¥È¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¡Ú¿ôÎÌ¸ÂÄê¡Û
¸¸ÁÛÅª¤Ç¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¡Ö¥¢¥é¥Ó¥¢¥ó¥Ê¥¤¥È¡×¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò±é½Ð¡ª
¡Ö¥À¥Ö¥ë¥Ä¥ê¡¼by¥Ò¥ë¥È¥óÅìµþÍÌÀ¡×1³¬¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡ÖSAUS¡Ê¥½¡¼¥¹¡Ë¡×¤Ë¤Æ¡¢1Æü20Ì¾¸ÂÄê¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¡Ö¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼ ¡Á¥¢¥é¥Ó¥¢¥ó¥Ê¥¤¥È¤ÎÍ¶ÏÇ¡Á¡×¡£¡Ö¥¢¥é¥Ó¥¢¥ó¥Ê¥¤¥È¡×¤ÎÊõÀÐÈ¢¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥Æ¥£¡¼¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë¤Ï¡¢ÀÖ¤¯±ð¤á¤¯¥¤¥Á¥´¤È¡¢Êª¸ì¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëÊõÀÐ¤äº½Çù¤ÎÌë¶õ¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥Ç¥³¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬ÊÂ¤Ó¤Þ¤¹¡£´Å¤µ¡¦»ÀÌ£¡¦¹á¤ê¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹Â¿ºÌ¤ÊÌ£¤ï¤¤¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿´¤È¤¤á¤¯¥Æ¥£¡¼¥¿¥¤¥à¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¥Æ¥£¡¼¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¥É¥¤¥Ä¤Î¥í¥ó¥Í¥Õ¥§¥ë¥È¼Ò¤Î¸·ÁªÃãÍÕ¤òÍÑ°Õ¡£¿¼¤ß¤Î¤¢¤ë¡Ö¥¢¥Ã¥µ¥à¥Ð¥ê¡×¤ä¹á¤êË¤«¤Ê¡Ö¥¢¡¼¥ë¥°¥ì¥¤¡×¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê¡Ö¥¸¥ã¥¹¥ß¥ó¥´¡¼¥ë¥É¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¥ì¥¹¤Î¡Ö¥ë¥¤¥Ü¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¥ª¥ì¥ó¥¸¡×¤ä¡Ö¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¡×¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤ò¼è¤êÂ·¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼ ¡Á¥¢¥é¥Ó¥¢¥ó¥Ê¥¤¥È¤ÎÍ¶ÏÇ¡Á¡×¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È
¤¤¤Á¤´¤Î¥¿¥ë¥È
¥«¥¹¥¿¡¼¥É¥¯¥ê¡¼¥à¤ËÀ¸¥¯¥ê¡¼¥à¤ò¹ç¤ï¤»¤¿Ç»¸ü¤Ê¥¯¥ì¡¼¥à¡¦¥Ç¥£¥×¥í¥Þ¥Ã¥È¤ò¥¿¥ë¥ÈÀ¸ÃÏ¤ËÎ®¤·¹þ¤ß¡¢¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê¥¤¥Á¥´¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤È¾þ¤Ã¤¿°ìÉÊ¡£ÎÐÁ¯¤ä¤«¤Ê¥ß¥ó¥È¡¢²«¿§¤ÎÀ±·¿¥Á¥ç¥³¡¢¥¢¥é¥¶¥ó¤ò»¶¤ê¤Ð¤á¤Æ¡¢¸«¤¿ÌÜ¤âÌ£¤ï¤¤¤â³Ú¤·¤¤¥¿¥ë¥È¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤¤Á¤´¤È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Î¥±¡¼¥
¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥¹¥Ý¥ó¥¸¤Ë¥¤¥Á¥´¤Î¥¯¥ê¡¼¥à¤ò¥µ¥ó¥É¤·¡¢¾å¤Ë¤Ï¤Õ¤ó¤ï¤êÀ¸¥¯¥ê¡¼¥à¤È¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê¥¤¥Á¥´¤¬¾þ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤È¥¤¥Á¥´¤Î´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¤¬Ì£¤ï¤¨¤ë¥±¡¼¥¤Ç¤¹¡£
¤¤¤Á¤´¤Î¥Þ¥«¥í¥ó
Ç»¸ü¤Ê¥¤¥Á¥´¥¬¥Ê¥Ã¥·¥å¤ò¥µ¥ó¥É¤·¤¿¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¥Þ¥«¥í¥ó¡£¾å¤Ë¤Ï¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ë¥µ¥¯¥µ¥¯¿©´¶¤Î¥á¥ì¥ó¥²¥¯¥Ã¥¡¼¤¬¤Î¤ê¡¢¥É¥é¥¤¥Õ¥é¥ó¥Ü¥ï¡¼¥º¤ä¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¥·¥å¥¬¡¼¡¢¥Ï¡¼¥È·¿¥Á¥ç¥³¤Ç²Ú¤ä¤«¤ËºÌ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ò¤È¸ý¤´¤È¤Ë´Å»À¤Ã¤Ñ¤µ¤È¹á¤Ð¤·¤¤¿©´¶¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¤¤¤Á¤´¤Î¥«¥Ì¥ì
¾®¤Ö¤ê¤Ê¥«¥Ì¥ì¤ò´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤¥¤¥Á¥´¥Á¥ç¥³¤Ç¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤·¡¢¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê¥¤¥Á¥´¤È¾®Î³¤Î¥¢¥é¥¶¥ó¡¢¶âÇó¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¡£ÊõÀÐ¤Î¤è¤¦¤Ëµ±¤¯²Ú¤ä¤«¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¡¢¥¢¥é¥Ó¥¢¥ó¥Ê¥¤¥È¤Î¸¸ÁÛÅª¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
¤¤¤Á¤´¤Î¥à¡¼¥¹
²¼ÁØ¤ËµíÆý¤ÈÀ¸¥¯¥ê¡¼¥à¤òº®¤¼¹ç¤ï¤»¤¿Ç»¸ü¤Ê¥¤¥Á¥´¥à¡¼¥¹¡¢¾åÁØ¤Ë¤Ï´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤¥¤¥Á¥´¥½¡¼¥¹¤ò½Å¤Í¡¢¥Ö¥ë¡¼¥Ù¥ê¡¼¤ä¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê¥¤¥Á¥´¡¢¥¨¥Ç¥£¥Ö¥ë¥Õ¥é¥ï¡¼¡¢¥»¥ë¥Õ¥£¡¼¥æ¤ÇºÌ¤ê¤òÅº¤¨¤¿°ìÉÊ¡£¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¸ýÅö¤¿¤ê¤È²Ú¤ä¤«¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤Ç¡¢¤Ò¤È¸ý¤´¤È¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥·¥°¥Í¥Á¥ã¡¼¥Ó¡¼¥Õ¥¹¥é¥¤¥À¡¼
¤Õ¤ó¤ï¤ê¹á¤Ð¤·¤¤¥Ö¥ê¥ª¥Ã¥·¥å¥Ð¥ó¥º¤Ë¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤Ê¥·¥ó¥°¥ë¥Ñ¥Æ¤ò¤Ï¤µ¤ß¡¢¥ì¥¿¥¹¡¢¥È¥Þ¥È¡¢¥¤¥Á¥´Æþ¤ê¥ì¥ê¥Ã¥·¥å¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¡£BBQ¥½¡¼¥¹¤Î¿¼¤ß¤¢¤ëÌ£¤ï¤¤¤¬¥Ñ¥Æ¥£¤Î¤¦¤ÞÌ£¤ò°ú¤Î©¤Æ¡¢¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¤¬¤é¤â¥Û¥Æ¥ë¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎìÔÂô¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¥µ¡¼¥â¥ó¥¢¥ó¥¯¥ë¡¼¥È¡Á¤¤¤Á¤´¥¸¥ã¥à¥Þ¥èÅº¤¨¡Á
¥µ¡¼¥â¥ó¤ò¹á¤êË¤«¤Ê¥Û¥¿¥Æ¤Î¥à¡¼¥¹¤ÇÊñ¤ß¡¢¥µ¥¯¥µ¥¯¤Î¥Ñ¥¤À¸ÃÏ¤Ç´¬¤¾å¤²¤¿¥»¥¤¥Ü¥ê¡¼¡£¾Æ¤¾å¤²¤ë¤³¤È¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ë¹á¤ê¤È¡¢¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿¥µ¡¼¥â¥ó¤Î¤¦¤ÞÌ£¡¢¥¯¥ê¡¼¥ß¡¼¤Ê¥à¡¼¥¹¤Ë¡¢¥¤¥Á¥´¥¸¥ã¥à¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¤Î¤Û¤Î¤«¤Ê´Å»À¤Ã¤Ñ¤µ¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢¾åÉÊ¤ÇÀöÎý¤µ¤ì¤¿Ì£¤ï¤¤¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥á¥Ë¥å¡¼¡Û
¡¦¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥·¥§¥¤¥¯¡¡¡Ü1100±ß
¡ÖSAUS¡×¤Ç¿Íµ¤¤Î¥·¥§¥¤¥¯¤ò¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼»ÅÍÍ¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¡£¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥¢¥¤¥¹¤È¥Õ¥í¡¼¥º¥ó¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢¡Ö¥À¥Ö¥ë¥Ä¥ê¡¼by¥Ò¥ë¥È¥ó¡×¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥Á¥ç¥³¥Á¥Ã¥×¥¯¥Ã¥¡¼¤òìÔÂô¤Ëº®¤¼¹þ¤ó¤À°ìÇÕ¤Ç¤¹¡£½Ü¤Î¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥¤¥Á¥´¤È¥¤¥Á¥´¥¸¥ã¥à¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¡¢´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤¥¤¥Á¥´¤ÎÉ÷Ì£¤òÂ¸Ê¬¤Ë³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¡¦¥°¥é¥¹¥¹¥Ñ¡¼¥¯¥ê¥ó¥°¥ï¥¤¥ó¡¡¡Ü1200±ß
¢¨¥Î¥ó¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¥¹¥Ñ¡¼¥¯¥ê¥ó¥°¥ï¥¤¥ó¤ËÊÑ¹¹²Ä
AFTERNOON¡¡TEA¡¡MENU
¢£¥¹¥¤¡¼¥Ä¡ÊÁ´5¼ï¡Ë
¤¤¤Á¤´¤Î¥¿¥ë¥È
¤¤¤Á¤´¤È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Î¥±¡¼¥
¤¤¤Á¤´¤Î¥Þ¥«¥í¥ó
¤¤¤Á¤´¤Î¥«¥Ì¥ì
¤¤¤Á¤´¤Î¥à¡¼¥¹
¢£¥»¥¤¥Ü¥ê¡¼¡ÊÁ´2¼ï¡Ë
¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥·¥°¥Í¥Á¥ã¡¼¥Ó¡¼¥Õ¥¹¥é¥¤¥À¡¼
¥µ¡¼¥â¥ó¥¢¥ó¥¯¥ë¡¼¥È¡Á¤¤¤Á¤´¥¸¥ã¥à¥Þ¥èÅº¤¨¡Á
¢£¥¹¥³¡¼¥ó
¥×¥ì¡¼¥ó¥¹¥³¡¼¥ó / ¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥¹¥³¡¼¥ó
¥¯¥í¥Æ¥Ã¥É¥¯¥ê¡¼¥à¤È¤¤¤Á¤´¥¸¥ã¥à¤òÅº¤¨¤Æ
¢£¥É¥ê¥ó¥¯¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó
¢¨¹ÈÃã¤Ï¥Ý¥Ã¥È¤Ç¤ÎÄó¶¡¡¢¥É¥ê¥ó¥¯¤Ï¸ò´¹À©
¹ÈÃã¡Ê¥Ý¥Ã¥È¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ë¡Ý¥É¥¤¥Ä¤Î¥í¥ó¥Í¥Õ¥§¥ë¥È¼Ò
¥¢¥Ã¥µ¥à¥Ð¥ê¡¿¥¢¡¼¥ë¥°¥ì¥¤¡¿¥¸¥ã¥¹¥ß¥ó¥´¡¼¥ë¥É¡¿¥â¥ë¥²¥ó¥¿¥¦¡¿¥ë¥¤¥Ü¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¥ª¥ì¥ó¥¸¡Ê¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¥ì¥¹¡Ë¡¿¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¡Ê¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¥ì¥¹¡Ë¡¿¥í¡¼¥¸¡¼¥í¡¼¥º¥Ò¥Ã¥×¡Ê¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¥ì¥¹¡Ë
¥³¡¼¥Ò¡¼
¥³¡¼¥Ò¡¼¡Ê¥Û¥Ã¥È / ¥¢¥¤¥¹¡Ë¡¿¥«¥Õ¥§¥é¥Æ¡Ê¥Û¥Ã¥È / ¥¢¥¤¥¹¡Ë¡¿¥«¥×¥Á¡¼¥Î
¥¸¥å¡¼¥¹
¥ª¥ì¥ó¥¸¥¸¥å¡¼¥¹¡¿¥¢¥Ã¥×¥ë¥¸¥å¡¼¥¹
¢£¥À¥Ö¥ë¥Ä¥ê¡¼by¥Ò¥ë¥È¥óÅìµþÍÌÀ¡Ö¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼ ¡Á¥¢¥é¥Ó¥¢¥ó¥Ê¥¤¥È¤ÎÍ¶ÏÇ¡Á¡×³µÍ×
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹¾Åì¶èÍÌÀ3-7-3
¾ì½ê¡§1F¡ÖSAUS¡Ê¥½¡¼¥¹¡Ë¡×
´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î26Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á2026Ç¯2·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë¢¨Ç¯ËöÇ¯»Ï¤â±Ä¶È
»þ´Ö¡§¡14¡Á16»þ¡¡¢14»þ30Ê¬¡Á16»þ30Ê¬¡¡£15¡Á17»þ¡ÊLO¤Ï³Æ30Ê¬Á°¡Ë¢¨Í×Í½Ìó
ÎÁ¶â¡§ 4500±ß¡Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹ÎÁ¹þ¡Ë
Ìä¹ç¤»TEL¡§03-6426-0390¡Ê¥Û¥Æ¥ëÂåÉ½¡Ë
https://doubletree-tokyo-ariake.hiltonjapan.co.jp/plans/restaurants/afternoontea/saus-strawberry
¢¨É½¼¨¤ÎÆâÍÆ¤ª¤è¤ÓÎÁ¶â¤Ï¡¢»ÅÆþ¤ì¾õ¶·¤Ë¤è¤êÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
▶▶¡Ö¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¡×¤Îµ»ö°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¡ª
Text¡§¿¹ËÜÍµª
¡üÅ¹ÊÞ¡¦»ÜÀß¤ÎµÙ¤ß¤Ï¸¶Â§¤È¤·¤ÆÇ¯ËöÇ¯»Ï¡¦¤ªËßµÙ¤ß¡¦¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯¡¦Î×»þµÙ¶È¤ò¾ÊÎ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü·ÇºÜ¤ÎÆâÍÆ¤Ï¼èºà»þÅÀ¤Î¾ðÊó¤Ë´ð¤Å¤¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤ÎÊÑ¹¹¤¬È¯À¸¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´ÍøÍÑ¤ÎºÝ¤Ï»öÁ°¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£